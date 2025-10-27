晚吹｜雙胞胎姊妹大尺度分享「體位」絕技 細孖原來係「口罩小姐」出身
今晚《晚吹 – 怨女俱樂部》火力全開，請來兩位「阿媽都唔敢認」級美豔孖女莊思雅 Celia（大孖）及莊慧雅 Vicky（細孖）上節目坐陣。兩姐妹完全無上限，大尺度故事逐個拎出嚟講，毫無避忌，有網民更發現原來細孖係「口罩小姐」出身！
靚女雙胞胎姊妹大尺度分享「體位」絕技
今晚《晚吹 – 怨女俱樂部》有兩位「阿媽都唔認得」的美豔孖女擔任嘉賓，孖妹莊思雅Celia（大孖）和莊慧雅Vicky（細孖）在節目中大方分享各種大尺度故事。大孖Celia就表示兩人在中學輪流被追求，次序不分先後。兩人更曾經獲鹹濕伯父送洋樓，但求一皇兩后。兩位孖女態度相當坦蕩，節目中不單講感情、講禁果，連「體位」心得都照單全收，火力全開！
細孖Celia曾參賽「口罩小姐」
兩位孖女其實背景唔簡單，據知兩姐妹當年就讀沙田官立中學時已被封為「沙官女神」，校內知名度極高。其後兩人亦在約三年前一同參與 AKIKO 的 MV《齋烈》。另外，細孖 Vicky 曾參加「尾二一屆口罩小姐」，一出場隨即成為討論區熱話，網民火速起底兼瘋狂追 IG，話題度爆燈。可惜最終止步 50 強。
大孖已育有2女
至於大孖現時已育有兩名女兒，平日社交平台上除了會上載性感鋼管舞片段外，亦不時分享同兩位愛女的日常合照。她在舞台上形象大膽，但與女兒相處時則明顯回到溫柔、端正一面，經常帶小朋友外出活動，絕對係好媽媽！
