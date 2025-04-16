晚吹｜七師傅崩潰爆喊揭被提攜女星背後插刀 網民估係呢位性感女神
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ViuTV新深夜談話節目《晚吹－怨女俱樂部》首集邀請七仙羽（七師傅）擔任嘉賓，她在節目中不僅大爆娛樂圈黑幕，更一度情緒失控、當場落淚，首次公開自己入行初期被欺凌的血淚史。
七師傅首度揭露入行辛酸經歷
七師傅一出場即放下平日的搞笑形象，哽咽回憶出道初期的種種委屈。她表示自己入行已有二十年，初期經常被人取笑發音不準，又嫌她外貌不討好，「啱啱入行時，成日畀人笑我似大媽」。她提到，多年前首次拍攝靈異節目時，因為毫無背景，冬天外景拍攝時經常被安排提前三小時到場，還要被當作「看更阿姐」般對待。
曾遭同行視若無睹 講到忍唔住爆喊
七師傅續指，當年節目中人氣較高的師傅經常無視她存在，每次主動打招呼都沒人理會。「我買咗啲月餅卡，想送俾佢哋祝中秋快樂，點知有個望都冇望我一眼就話：『唔食啊！』就咁行開咗。」她講到這裡情緒崩潰，當場落淚。她坦言，當時感到非常難堪，但也因此下定決心努力修行，「總有一日要紅過佢哋」。
驚爆曾被提攜女星背後插刀
節目中最爆的一段，是七師傅自爆曾提攜一位「三線女星」，邀請對方參與自己主持的節目。沒想到節目播出後，卻傳出她們反目成仇的新聞，「其實根本無呢件事，原來係佢自己炒新聞！」七師傅表示，自己一直當對方是好朋友，對方每次來佛堂她都親自幫忙升運、轉運、甚至幫她搵男朋友。
後來有人將該女星的對話截圖轉發給她，其中一句寫道：「其實我好唔中意七仙羽，呢個人抽我水，想借我個名義上位。」七師傅見到對白後非常激動，再度哽咽落淚，坦言當時內心受到極大打擊。
圖片來源：ViuTV、郭奕芯IG資料或影片來源：原文刊於新假期