晚吹Chat KP｜當奴重提旺角買遊戲遭極無禮對待經過 自爆因1事竟被人去信電台投訴
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ViuTV節目《晚吹 – Chat KP》逢星期四晚上11時00分播放。生節目由彭秀慧（KP）擔任主持，並會聯同現場觀眾或與知名嘉賓互動，以開信或即場phone in為觀眾提供建議，一齊一笑解千愁！今晚（24日），就邀請到DJ當奴做嘉賓，佢更會在節目中大談有關「惡人」嘅話題！
晚吹Chat KP｜當奴重提旺角買遊戲遭極無禮對待
當奴分享自己曾經肢體上遇到惡人，稱自己多年前到旺角買遊戲，進店舖後，需要先經過光碟區，才能走到後方的遊戲區格價，當奴形容當自己經過光碟區時，負責人問：「喂𡃁仔！係咪買鹹碟啊！」當奴指當時自己沒回應：「我無出聲，因為嗰時已經有少少面子，有少少人識，要帶帽出去。」然後負責人大聲呼喝：「問緊你嘢啊！」再一下拍落當奴頭上的帽，遇到惡人，當奴亦只能不理會他向前行。
晚吹Chat KP｜當奴自爆因1事竟被人去信電台投訴
談到先天性的外表，或許是其中一個因素令自己較易被人誤會成「惡人」，當奴笑言：「我唔出聲個樣，好多人都話我係串、黑人憎、樣衰嘅，都真心嘅，我都覺得自己唔出聲個樣係惡嘅，都無辦法！」當奴指自己多年前曾經被人寄信去電台投訴，當奴描述信中內容：「你個節目主持人，以為自己邊位啊，喺窩打老道嗰間銀行撳錢，喺度擺款啊，離哂大譜以為自己邊個！」KP笑言：「存款啫，唔係擺款啊！」當奴感到無辜：「投訴嗰個人係咪櫃員機吖? 我喺櫃員機面前撳錢，佢點會見到我個樣啫！」KP解釋有時因為幕前身份，在電台建立了比較歡樂的工作形象，觀眾或許在日常中遇見未必笑面迎人的當奴就有落差感。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期