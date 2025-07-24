晚吹Chat KP｜當奴重提旺角買遊戲遭極無禮對待經過 自爆因1事竟被人去信電台投訴

ViuTV節目《晚吹 – Chat KP》逢星期四晚上11時00分播放。生節目由彭秀慧（KP）擔任主持，並會聯同現場觀眾或與知名嘉賓互動，以開信或即場phone in為觀眾提供建議，一齊一笑解千愁！今晚（24日），就邀請到DJ當奴做嘉賓，佢更會在節目中大談有關「惡人」嘅話題！