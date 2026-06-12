「翻版唐詩詠」美國產女做闊太！曾為前度孭過千萬巨債住劏房 如今生活驚人逆轉

曾有「翻版唐詩詠」之稱的前無綫藝員曹思詩，曾因誤信拍拖八年的前男友而背負過千萬巨債，一度淪落住劏房、寫好遺書企圖輕生。然而近日她在社交平台宣布已在美國洛杉磯順利誕下愛女，從谷底翻身的她如今過著截然不同的富太生活，人生劇本比任何電視劇都更戲劇化。