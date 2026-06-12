「翻版唐詩詠」美國產女做闊太！曾為前度孭過千萬巨債住劏房 如今生活驚人逆轉
曹思詩美國產女大讚醫院服務周到
現年34歲的曹思詩在IG限時動態分享與初生愛女的合照，興奮寫道：「My girl first day in this world（我的女兒來到這個世界的第一天）。」從照片可見，囡囡五官標緻鼻樑高挺，似足媽媽。曹思詩更大讚當地醫院服務貼心，透露院方設有駐場攝影師為新生嬰兒拍照留念，而兩母女在醫院逗留僅24小時便已獲准出院，效率極高。她另外分享了一張由護士從高角度拍攝的照片，感嘆女兒嬌小可愛。
去年疑閃婚後生活180度大逆轉
曹思詩自去年4月疑似低調閃婚後，生活便出現翻天覆地的變化。她曾在社交平台大曬戴在左手無名指上的4卡水滴型巨鑽，並標示了一位年輕大隻俊男甜蜜放閃。從她現時的IG版面可見，昔日的性感惹火照片已被徹底清空，取而代之的是坐商務位飛行、巴黎鐵塔打卡、出海潛水等上流生活日常，完美蛻變成充滿氣質的富太形象，與過去判若兩人。
曹思詩曾為前男友孭千萬債 網上「緊急眾籌」淪落住劏房
回顧曹思詩的過去，實在難以想像她曾跌入如此黑暗的深淵。2019年，她因誤信拍拖八年的前度，為對方背負連本帶利超過1,000萬的巨債。當時她在網上緊急眾籌還債，更被迫與母親耗盡畢生積蓄賣樓還錢，最終淪落到租住狹窄劏房。面對每日數百個追數電話的轟炸，她一度崩潰寫好遺書企圖了結一切。她的演藝事業同樣坎坷，2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」奪冠入行，出道後輾轉效力亞視及無綫，在TVB期間多演宮女、妓女等閒角，離巢後加入王晶公司做「晶女郎」亦發展不大，最後更轉行做保險。
網民感嘆曹思詩捱過低谷終於苦盡甘來
消息曝光後隨即引來大批網民熱議，不少人對曹思詩的人生逆轉感到驚嘆。有網民留言表示「佢真係捱過嚟」、「以前睇佢眾籌仲笑佢無腦，依家人哋過得好好」，亦有人感嘆「人生真係估唔到，住劏房嗰陣邊諗到有今日」。不過亦有網民對她閃婚後極速轉型的富太生活感到好奇，紛紛追問其丈夫的背景身份，但曹思詩一直未有正面回應，僅以甜蜜日常低調放閃。
《戀講嘢》CC曹思詩 已轉行做時裝商人
ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》日前第53集以「百萬情債」為題，請來現年30歲的曹思詩（CC）做嘉賓，節目介紹她現時的職業為時裝商人，目前戀愛中，在節目中她透露現在已經還清了所有債務，不過原來全部債務加埋息不止有幾百萬，而是有過千萬，全因前度係借財務公司，每個月光是利息已要還十幾萬。
193出賣Dee哥喜好
當CC出場時，浩南即形容她的外貌屬於歐美系，193就指她的朱唇應該好得外國人鍾意，CC就問193亞洲人如他鍾唔鍾意她這類長相？193初時避答：「呢啲嘢百貨應百客嘅啫！」最後還是說：「我鍾意啲好白嘅女仔，你呢啲歐美系係另一個界別，就係我隊友Dee哥鍾意嘅！」
CC曹思詩14歲邂逅大7年前度男友
CC憶述令她負債的前度，是一位負責搞party的老闆，已經搞了很多年，曾經亦搵到好多錢，那時CC只得14歲，被朋友帶了去party，因此認識了對方，直到她16歲那年，兩人開始拍拖。CC形容對方大她7年，當時仍在讀大學。她指當時對方像一個大哥哥一樣照顧她，她也很依賴對方。
CC曾在前度建議下參加TVB藝訓班
原來CC在2013年約22歲時報讀TVB第27期藝員訓練班，也是因為這位前度的建議。她憶述當年有近一萬人去報讀訓練班，這位前度就教她在面試時如何對答，才能更勝一籌地取得當中一個席位。但其後他開始變得野心勃勃地去涉獵不同範疇的生意，包括搞貿易和賣空氣清新機等，旗下足足有7、8間公司，但CC指他的專長只是搞event和marketing，和這些生意無關，因此令他資金上開始出現問題。
被申請信用卡套現兼按樓
CC指前度開始問她借錢，是在她18歲時，他為申請了一堆信用卡，然後用她的信用卡去「碌卡」，她指當年他賣空氣清新機，有一部收款用的「碌卡」機，他便直接用那部機去套現，但那時他在「碌」完卡，很快就還了錢，所以她也未有太在意。
直至CC首次獲家人支持置業，這位前度就想將她的物業拿去做按揭，最後她還是選擇繼續幫他，把那層樓按了。CC形容自己當時的確太蠢，蠢到完全無同屋企人商量過就借了錢給他，她憶述當時是想還人情給他，同時他的說話技巧也真是「無敵」，曾令到CC的保險經紀也借了過百萬給他。
CC：覺得直頭好似畀佢落咗降頭
CC憶述當年：「我覺得直頭好似畀佢落咗降頭咁樣，就算係分咗手，佢都死𦧲爛𦧲，不斷求我幫埋佢最後一次。（分咗手都照問你借錢？）係，分咗手照問我借錢。（你有冇催佢還錢？）緊係有啦，日日夜夜都不停催，佢就話『遲啲還、好快還、聽日有、聽日入票、今日入票』咁，每日都用唔同藉口！」
CC又指當時她的前度更用她作為藝人的名義，向一些二、三線的財務公司借錢：「因為佢show晒我哋啲親密合照畀人睇，咁就好似連簽名都唔使簽就借到。」話一出3位女主持即爭相要同193合照，話要用他的名義去借錢。
最後賣樓還債
CC指當時前度向十幾廿間財務公司借了錢，在他失蹤後，每日有幾百個電話向她追數，甚至追到她屋企和公司樓下：「佢哋話『你唔好扮嘢啦，你同佢一齊呃錢，你哋攞晒啲錢去邊呀』咁，因為一間還唔到，就會有十間一齊爆煲，所以係好恐怖，我驚到嗰個禮拜喺屋企日日喊。」CC指她當時是賣了層樓去還債，但之後都仲有債務未清，她就用了幾年時間去工作還債。
CC現任男友陪伴度過難關
CC當時已有另一個男友，她不敢和對方剖白欠債的事，她指當時是一位TVB同事帶她去他家開party，從而認識了這位男友，她形容對方大隻、靚仔、好Man完全是她喜歡的類型，在她欠債後，他也成為了她的精神支柱。她補充指他是一個南非人，職業是飛機師，兩人曾一起去南非爬山，過程十分驚險，令她經歷過後，感覺有如重獲新生，兩人至今仍在拍拖。
CC話而家一蚊都唔會借畀人，亦想話畀所有女性聽，唔好咁易借錢畀另一半。對前任男友，她表示希望他不要再周圍作故仔呃人，而對現任男友，她就話很多謝他幫助自己度過最困難的時刻。最後她擺低現任男友寫給她，叫她永遠不要放棄的字條，希望能為這件事做個了結。
CC：「到死嗰刻都唔會原諒佢」
節目出街後，CC在社交網發文公開表示：「幾年前畀前度黃X光呃咗過千萬，壓力大到連遺書都已經寫好，不過一諗起父母就即刻打消左呢個念頭，今時今日佢依然做緊縮頭烏龜，我要賣樓還債，同媽咪嘅所有積蓄冇晒，同媽咪要住劏房，佢一句對唔住就離開咗香港，真心希望佢無再周圍呃人，呢個人我到死嗰刻都唔會原諒佢！佢係我見過最可惡嘅人，今生遇見佢係我嘅不幸！」
她續說：「在此再一次多謝曾經幫過我嘅人，真心感激，我亦捱過最困難的時刻，而家只有一個目標就係努力工作，希望可以畀屋企人一個舒適嘅生活，呢個係我最大嘅願望，亦相信喺依件事上所有有份去欺騙我嘅壞人最終會得到佢嘅報應，而好人亦都會得到上天的眷顧。想藉住我呢個遭遇勸告一啲諗住借錢畀人嘅人，無論佢點樣楚楚可憐地游說你，喺攞錢畀佢之前，喺簽任何文件之前都要諗清楚，同埋記得同屋企人商量吓，唔好好似我咁，咁天真幼稚，有時你以為最親嘅人，都會出賣你！」
即睇《戀講嘢》CC曹思詩細訴坎坷情史：
CC 曾是 Yama Girl 山系女孩 被封「翻版唐詩詠」
CC是模特兒出身，曾出版個人寫真集，2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」取得冠軍，2004至2013年間曾簽約亞視，到2013年考入TVB藝員訓練班，與劉溫馨、陳偉琪（現改名陳思圻）、張詩欣等為同期同學，2014年因主持J2台 《Go! Yama Girl》及 《山系女行Yama Girl》而受注目，被封為「翻版唐詩詠」。
CC曹思詩《天命》曾演貼身宮女
在TVB期間CC曾演出不少閒角，近年最為人認識的角色，是在2018年劇集《天命》中，飾演皇貴妃的貼身宮女秋月。2019年CC離巢無綫，轉投王晶的星王朝旗下，計劃殺入內地拍攝網絡電影，同時又與友人合資五位數搞泳衣網店，並親自做生招牌Model吸客，同年她卻爆出為曾在一起八年的舊愛欠下630萬債務的醜聞，當時她更曾發起「眾籌」，以解燃眉之急，當時也獲得不少人伸出援手。
曹思詩：「我建議佢俾人包好過。」
2017年CC推出寫真集《Sexy on the Beach》，同期有位𡃁模麥紫莉（Chili）宣布要去日本拍AV，CC當時指自己係sell健康性感、陽光，寫真最激只會有半裸同T-back。又直言不會效法Chili去拍AV，因為會畀全世界睇晒，而且有機會染病：「我建議佢畀人包好過。」
CC最愛在IG上派福利，水著火辣「晒臀」照任睇唔嬲。當年CC初入TVB，就有「翻版唐詩詠」之稱，充滿陽光氣息，常曬出一身小麥膚色，曾被網友列為「十大最應該拍《3日2夜》女星」之一，有追蹤她社交網的人都應該知道她喜歡外遊，熟識不同國家的她來擔當主持人最好不過。