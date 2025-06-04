曹格14歲愛女「包子妹」暴風成長 蛻變美少女騷驚人畫功
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曹格近日在社交平台上分享了14歲女兒曹華恩（包子妹，Grace）的近照，現年14歲的她，不僅外型亭亭玉立，更在藝術方面展現了驚人的創作才能！
曹格曬愛女近照證優良基因
曹格在Threads上發布了女兒的照片，並表示：「小時候都會幫我塗指甲油……現在直接畫圖案了…」原來Grace繼承了母親吳速玲的優良基因，不僅身材修長，還展現了出眾的藝術才華，在爸爸手上畫出複雜的花卉圖案。此外，他在IG曬出海邊渡假照，當中也有女兒的正面照。
包子妹曾上《爸爸去哪兒2》
曹格愛女包子妹曾在2014年參演內地真人騷節目《爸爸去哪兒2》，當時只得3歲的她以圓潤可愛的形象廣受網民喜愛，11年過去，現在包子妹已長成一位長髮的美少女。
從小顯現藝術天賦
吳速玲曾透露，Grace從小就展現出驚人的藝術天分，僅用一支藍色原子筆就能精準描繪出女性臉部的細節，從髮絲到瞳孔，每一處都令人驚艷，筆觸細膩程度讓她感到非常驚訝。
撰文：東方新地圖片來源：Threads@曹格、IG@supergarychaw、微博@曹格、FB@曹格、FB@媽咪速玲資料或影片來源：原文刊於新假期