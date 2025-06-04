曹格14歲愛女「包子妹」暴風成長 蛻變美少女騷驚人畫功

最新娛聞
東方新地

廣告

曹格近日在社交平台上分享了14歲女兒曹華恩（包子妹，Grace）的近照，現年14歲的她，不僅外型亭亭玉立，更在藝術方面展現了驚人的創作才能！
曹格 3歲時的包子妹曾參加《爸爸去哪兒2》。（圖片來源：網上圖片）
3歲時的包子妹曾參加《爸爸去哪兒2》。（圖片來源：網上圖片）
曹格 以圓潤可愛的形象廣受網民喜愛。（圖片來源：微博@曹格）
以圓潤可愛的形象廣受網民喜愛。（圖片來源：微博@曹格）

曹格曬愛女近照證優良基因

曹格在Threads上發布了女兒的照片，並表示：「小時候都會幫我塗指甲油……現在直接畫圖案了…」原來Grace繼承了母親吳速玲的優良基因，不僅身材修長，還展現了出眾的藝術才華，在爸爸手上畫出複雜的花卉圖案。此外，他在IG曬出海邊渡假照，當中也有女兒的正面照。

曹格 曹格曬出愛女包子妹的側面照。（圖片來源：Threads@曹格）
曹格曬出愛女包子妹的側面照。（圖片來源：Threads@曹格）
曹格 包子妹在曹格手上畫出複雜的花卉圖案。（圖片來源：Threads@曹格）
包子妹在曹格手上畫出複雜的花卉圖案。（圖片來源：Threads@曹格）
曹格 在IG上曹格更曬出女兒正面照。（圖片來源：IG@supergarychaw）
在IG上曹格更曬出女兒正面照。（圖片來源：IG@supergarychaw）
曹格 今年初曹格也曾曬出包子妹和兒子Joe的近照 。（圖片來源：Threads@曹格）
今年初曹格也曾曬出包子妹和兒子Joe的近照 。（圖片來源：Threads@曹格）

包子妹曾上《爸爸去哪兒2》

曹格愛女包子妹曾在2014年參演內地真人騷節目《爸爸去哪兒2》，當時只得3歲的她以圓潤可愛的形象廣受網民喜愛，11年過去，現在包子妹已長成一位長髮的美少女。

曹格 包子妹曾跟住爸爸參加《爸爸去哪兒2》。（圖片來源：《爸爸去哪兒2》）
包子妹曾跟住爸爸參加《爸爸去哪兒2》。（圖片來源：《爸爸去哪兒2》）
曹格 小時候的包子妹臉圓圓十分可愛。（圖片來源：Threads@曹格）
小時候的包子妹臉圓圓十分可愛。（圖片來源：Threads@曹格）

從小顯現藝術天賦

吳速玲曾透露，Grace從小就展現出驚人的藝術天分，僅用一支藍色原子筆就能精準描繪出女性臉部的細節，從髮絲到瞳孔，每一處都令人驚艷，筆觸細膩程度讓她感到非常驚訝。

曹格 媽媽吳速玲曾透露，Grace從小就展現出驚人的藝術天分。（圖片來源：IG@5400wu）
媽媽吳速玲曾透露，Grace從小就展現出驚人的藝術天分。（圖片來源：IG@5400wu）
曹格 （圖片來源：IG@5400wu）
（圖片來源：IG@5400wu）
曹格 曹格與吳速玲結婚曾結婚14年，育有一子一女，但因曹格經常醉酒鬧事，二人在2022年離婚，當時曹格仍努力作出挽留。（圖片來源：FB@曹格）
曹格與吳速玲結婚曾結婚14年，育有一子一女，但因曹格經常醉酒鬧事，二人在2022年離婚，當時曹格仍努力作出挽留。（圖片來源：FB@曹格）
曹格 吳速玲與一對仔女感情非常好，2022年與曹格離婚後，只曬出一家三口近照，已不見曹格出現在家庭照中。（圖片來源：FB@媽咪速玲）
吳速玲與一對仔女感情非常好，2022年與曹格離婚後，只曬出一家三口近照，已不見曹格出現在家庭照中。（圖片來源：FB@媽咪速玲）
曹格 當時年僅11歲的包子妹遺傳到媽媽高挑的模特兒身型。（圖片來源：微博@曹格）
當時年僅11歲的包子妹遺傳到媽媽高挑的模特兒身型。（圖片來源：微博@曹格）

撰文：東方新地圖片來源：Threads@曹格、IG@supergarychaw、微博@曹格、FB@曹格、FB@媽咪速玲資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 