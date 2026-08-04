夫妻博弈｜曹銦玲憑郭柏妍少年版搶鏡 1文起底高材生女神背景
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TVB熱播劇《夫妻的博弈》除了高海寧、郭柏妍等主演掀起熱議外，飾演郭柏妍少年版的28歲曹銦玲亦憑短短戲份成功搶鏡。她以清新自然演技演活少女時期角色，不少觀眾大讚充滿靈氣，火速成為網民關注新面孔。原來這位新生代演員一路走來並不容易，不但曾歷經多年默默耕耘，更曾因一宗狂迷滋擾事件而備受困擾。
《夫妻的博弈》 曹銦玲演郭柏妍少年版表現吸睛
曹銦玲在《夫妻的博弈》中飾演郭柏妍的少年版，雖然戲份不算特別多，但一出場已成功吸引觀眾目光。她演繹角色時充滿青春氣息，神態自然不造作，將少女時期的純真、率直與內心變化拿捏得恰到好處，表現清新有靈氣，令人留下深刻印象。
曾遭狂迷傳送不雅照片滋擾
曹銦玲坦言全靠過往在第三十一期藝員訓練班打下堅實基礎，她曾向外界表示「學到點樣去將自己情感抒發出嚟」。然而成名背後亦伴隨不少困擾，她在兩年多前的2024年6月末曾於社交平台公開發聲，稱遭到一名狂迷傳送不雅照片滋擾。當時她勇敢揭露事件並堅守專業演員底線，繼續專注於兒童節目及各大小劇集拍攝工作，未有讓負面事件影響其演藝事業發展步伐。
瑪利曼中學畢業兼城大高材生履歷曝光
翻查資料發現她其實是一名高材生，自小就讀跑馬地名牌女校瑪利曼小學及瑪利曼中學，隨後更先後修畢香港理工大學多媒體設計及應用高級文憑與香港城市大學文學士課程。她早於2003年已曾以童星身份參演電影《絕種好男人》，長大後又在《你好，我的大夫》飾演患骨癌少女及《青春本我》中扮演學生，展現出極高可塑性。除了演戲之外她亦擅長跳舞及彈古箏，更曾上節目獻唱歌手薛凱琪名曲《最後最後》，多才多藝備受肯定。
網民激讚甜美樣貌神似前電波少女梁雪湄
隨着這套劇集熱播，大量觀眾湧入其社交平台留言支持，不少人對她私下文青與性感兼備造型感到驚喜。大批網民紛紛引用「好GFable」及「好Pure好True」來形容她穿著兩件頭泳裝與旗袍時展現出截然不同魅力。更有資深電視迷指出她甜美笑容與年輕時期前電波少女極為相似，直指「樣貌勁似梁雪湄」，並呼籲電視台給予更多戲份，甚至有粉絲專門為她建立專頁以實際行動支持偶像繼續發光發熱。