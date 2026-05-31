TVB節目巡禮2026丨曾展望葉蒨文談《愛·回家》停播眼濕濕 意大利旅途觸景傷情

葉蒨文與曾展望（GM）這對人氣CP前日出席TVB年中節目巡禮後，隨即被翻出早前環遊意大利的甜蜜片段，兩人在訪問中大談旅途趣事之餘，更罕有透露對《愛·回家之開心速遞》停播的感觸，GM更即場自薦加盟新處境劇，一番話令人動容。