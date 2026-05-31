TVB節目巡禮2026丨曾展望葉蒨文談《愛·回家》停播眼濕濕 意大利旅途觸景傷情
葉蒨文曾展望意大利蜜遊騎滑板車聽歌如拍MV
兩人早前結伴遊歷意大利多個城市，包括威尼斯及維羅納等地。葉蒨文透露最難忘是在威尼斯坐船跳島，「因為可以跑島，那天我們坐船去不同島玩，有些彩虹島、玻璃島，一路坐船的過程我已經覺得很棒」。GM則大讚當地的電動滑板車租借系統，兩人深夜在空曠馬路上一人一邊耳機聽歌飛馳，他形容「都有一點像拍MV那些」。兩人更特意到羅密歐與茱麗葉的故鄉維羅納，購入一個心形同心鎖帶回香港留念，GM笑言「她的心的鎖永遠都是只有我才能開」。
GM護妻舉動被捕獲即場遮擋事業線超緊張
出席節目巡禮當日，葉蒨文以低胸裝扮亮相，被問到衣著有否經過GM批准時，GM即時伸手遮擋鏡頭，緊張表現令在場媒體大笑。他坦言一向對女友的穿搭有參與，「她購物也有我，我不斷幫她選，她幫我選」，又透露葉蒨文作為天秤座經常猶豫不決，自己會負責果斷拍板。旅途中GM更全程充當造型顧問，試穿衣服給對方看，葉蒨文亦甜蜜回應「通常你說好看的我都一定買」。
兩人談《愛·回家》停播感觸GM自薦加盟新處境劇
被問到《愛·回家之開心速遞》宣佈完結的感受，兩人均表現感觸。葉蒨文透露去到意大利時，周圍都有一間叫Cotton Candy的糖果店，「我每次見到都想起這個角色，去到不同城市都遍佈很多小巷大街，我就覺得都很想念觀眾，很懷念那時候和大家陪大家吃飯的日子」。GM則形容《愛·回家》是他第一套拍得比較久的劇集，「記錄住我整個幾年的人生」，由第一集與根叔、丹爺合作，到最後一集同樣與對方拍攝，他覺得「很有意義」。被問到想否參加新處境劇，GM即場舉手自薦：「我現在報名，很想參加！」更笑言自己做過《開心速遞》，「我們知道速遞是什麼」，對新劇《驅魔速遞》躍躍欲試。
節目巡禮企位曝光兩人站位反映公司重視程度
在前日的TVB年中節目巡禮大合照中，葉蒨文與GM被安排站在第二、三排正中位置，企位明顯優於不少同期藝人，反映公司對這對CP的重視程度持續上升。
網民大讚兩人甜蜜互動封最佳旅伴CP
片段曝光後隨即引來大批網民留言，不少人大讚兩人互動自然甜蜜，「睇佢哋講旅行嗰段真係好開心，完全冇夾」、「GM護妻護到咁緊張真係好sweet」。亦有網民對兩人懷念《愛·回家》的真情流露表示感動，「佢哋講到Cotton Candy嗰度我都眼濕濕」、「希望新處境劇真係會搵返佢哋」。有粉絲更翻出兩人在劇中的經典片段，感嘆「呢對CP由戲入面甜到戲外面」。