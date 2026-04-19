一周星星｜偶像GM被江美儀當眾嫌臭！私下竟是道士神醫曾醫好吳若希？

偶像形象崩壞？在節目《一周星星》中，前輩江美儀竟當眾大爆後輩曾展望（GM）曾經「臭親Fans」，場面極度尷尬！然而更驚人的是，這位被嫌「臭」的偶像，私底下竟然是一位道士，更被揭有「神醫」之稱，曾出手醫好吳若希的頑疾！如此極端的雙重身份，究竟曾展望是個怎樣的人？