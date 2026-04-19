一周星星｜偶像GM被江美儀當眾嫌臭！私下竟是道士神醫曾醫好吳若希？
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偶像形象崩壞？在節目《一周星星》中，前輩江美儀竟當眾大爆後輩曾展望（GM）曾經「臭親Fans」，場面極度尷尬！然而更驚人的是，這位被嫌「臭」的偶像，私底下竟然是一位道士，更被揭有「神醫」之稱，曾出手醫好吳若希的頑疾！如此極端的雙重身份，究竟曾展望是個怎樣的人？
江美儀大爆GM曾臭親粉絲
節目中，江美儀以前輩身份評價幾位後輩，談到曾展望（GM）時，她突然語出驚人，大爆對方一則「有味」趣聞。美儀姐憶述：「我哋去到一個地方，有好多人好興奮咁嗌 GM」、「佢好受歡迎架，成班女仔圍住佢」。正當大家以為是讚美之際，她話鋒一轉，重現當時的對話：「跟住我哋第日就話喇，GM，你咁臭，你有冇諗過啲粉絲會點㗎？」此話一出，全場爆笑。到底GM因何事會「臭」到被前輩公開鄙視，實在令人好奇。
GM道士身份曝光 被揭係神醫醫好吳若希
正當大家還在消化GM的「臭歷史」時，節目再爆出他另一個更衝擊的身份。原來，GM除了是偶像，私下亦是一名道士，更令人嘖嘖稱奇的是，他竟然還身懷醫術，被身邊人稱為「神醫」！節目中更驚爆他曾大顯神通，成功幫歌手吳若希（Jinny）醫好了困擾多時的「瞓捩頸」（頸部僵硬）。GM將會在節目中親述這段神奇經歷，為他「道士神醫」的身份增添了更多神秘色彩。
同場加映周嘉洛為補肌日食八隻蛋
除了GM的驚人爆料，江美儀亦分享了另一位後輩周嘉洛的趣事。近年憑爆肌身形成功洗版的周嘉洛，原來為了維持肌肉線條，對飲食有極高要求。美儀姐透露，周嘉洛最重視蛋白質的補充，拍攝期間的基本要求，竟然是每天早上要吃掉八隻雞蛋來「補肌」，其驚人毅力與食量，絕對是「肌男」不易做的最佳證明，也讓觀眾見識到演員為角色付出的努力。
網民嘖嘖稱奇：又臭又神到底係咩人設？
GM的雙重身份引起網民極大迴響，留言區充滿驚訝與好奇。有網民笑稱：「笑死，偶像最緊要係形象，GM竟然臭親粉絲，江美儀真係敢言！」、「又係道士又係神醫？仲醫好吳若希？呢個反差太大了吧！」不少人對他的「神醫」事跡深感興趣：「好想知GM到底係點醫好瞓捩頸，係咪畫符嗰啲？」亦有網民錯重點，關心另一位主角：「周嘉洛為咗啲肌肉都好搏，日日食八隻蛋唔驚膽固醇超標咩？」、「呢集《一周星星》爆點也太多，一定要睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期