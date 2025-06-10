吳若希追問戀情進展 曾展望高質維護葉蒨文兼答謝支持：直程連個仔嘅名都幫我改埋

《奇情谷》昨晚（9日）節目焦點，主要落在剛參加完戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》的GM身上，當他準備匯報《奇情谷》內容時，吳若希已急不及待追問︰「係咪匯報你同葉蒨文（Sophie）嘅進展啫？」谷主火火接住加入戰團，大讚GM在戀愛綜藝真人騷表現︰「佢真係型到呢。」