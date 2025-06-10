吳若希追問戀情進展 曾展望高質維護葉蒨文兼答謝支持：直程連個仔嘅名都幫我改埋
葉蒨文同居緋聞惹網民關注
還重提多年前GM跟Sophie合作的節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》，他說︰「個塊『Chance 蛋餅』嘅幽默同愛心、細心同誠意，真係無得頂。」吳若希接力唱「雙簧」，她表示查過GM跟歌手葉蒨文丈夫林子祥，是同一日生日，足證二人緣份。處於下風的GM無力反擊，只無奈說︰「多謝大家支持，其實所有招數都係跟『情場浪子』火哥學，追女仔嚟講『一膽、二力、三功夫』。」火火呼籲網民在留言區為GM打氣。GM之所以成為焦點，事緣前晚首播的《女神配對計劃》中，他公開向Sophie示愛，二人真摰互動的短片在官網播出11小時，便錄得80萬views，昨日社交媒體都瘋狂報道二人的新聞。
曾展望否認同居傳聞 強調尚未追到女神
對於這些傳聞，曾展望在接受訪問時作出回應：「我都想，邊有咁快，啱啱先係節目認識追求中，同埋我都唔係住荃灣區，我亦都係同屋企人住。」他表示，雖然很多網民對他與葉蒨文的感情表現出極大的關心和支持，但他希望大家能給予葉蒨文足夠的空間，讓她自由選擇自己的幸福：「我始終未追到，都係啱啱開始 ，雖然我見到大家都好祝福我哋，但我希望佢可以冇壓力揀一個自己認為開心幸福嘅選擇， 希望佢唔好因為群眾壓力而覺得好似要揀我，總之無論係點 ，我都好多謝大家同一定會比心機。」
曾展望感謝網民支持：直程連個仔嘅名都幫我改埋
曾展望亦在社交網上發表長文，感謝大家的支持和愛護：「直程連個仔嘅名都幫我改埋 😂例如，曾天行(在人生道路上航行 充滿展望與未來😂) 有心程度係誇張，我已經贏哂大家滿滿的愛 好感動。承蒙大家既厚愛，好猛烈，坦白講，好開心但都有少少壓力，壓力在於大家既期望。」
他表示自己在節目中的表現「食得鹹魚抵得渴」，希望葉蒨文能夠放鬆心情，作出最適合自己的選擇：「但對女仔嚟講可能會有啲不知所措，好似已經幫佢篤定左我，我想佢可以放鬆地作出自己開心嘅選擇，希望大家可以比啲空間我哋啦。」他還分享了一個小趣事，表示自己在一個小時內賺得38萬stickers，稱這是他人生的一個創舉，並再次感謝大家的支持。