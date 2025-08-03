GM曾展望為夢想捱足6年 自爆因1粒糖點燃同葉蒨文火花
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曾展望（GM）年僅28歲，已踏足幕前七年，從理大會計系學生變身J2節目《#後生仔傾吓偈》主持，再憑《女神配對計劃》人氣急升。近日他接受電台節目專訪，坦言情傾港姐葉蒨文（Sophie），緣起竟是一粒糖！
GM自爆因一粒糖點燃同葉蒨文火花
最近因參與真人騷《女神配對計劃》，GM人氣急升，更首度公開與2016年港姐葉蒨文的心路歷程。拍攝處境劇時兩人結下深厚情誼，而真正觸動GM心弦的一刻，竟是一粒糖。某次心情低落時，葉蒨文細心送上一糖安慰，這個小小舉動瞬間溫暖他的世界。GM直言：「嗰日嗒晒糖，𦧺嘢！」這份支持令他勇敢表白，願意為愛情放手一搏。
雖然GM自認不是主動追求型，過往四段感情都是因緣際會，但與葉蒨文的互動卻讓他明白，愛情有時就是一剎那的感覺。「從來無諗過追佢，但隨着故事推進，自然想再靠近一步。」失戀過後的GM坦承內心曾有軟弱時刻，也曾懷疑自己的選擇，但葉蒨文的幽默和主見讓他重新感受到戀愛的悸動。
坦白現況用實力說話
面對條件優厚的對手，GM並不認為自己高攀。他強調，寧願坦白現狀讓對方選擇，亦不願以假象粉飾自己。他相信價值觀和感覺是否相契，是決定感情能否長久的關鍵。姊弟戀帶來意想不到的新體驗，讓他學會從不同角度思考問題，也更欣賞對方的成熟與包容。
GM自爆6年來收入有限 難以俾家用
GM自小由媽咪獨力撫養長大，16歲便經歷父親離世的重大打擊。大學畢業後，他本有機會選擇更穩定的職業，但母親始終給予極大自由度追夢。六年來，一直收入有限，難以穩定供應家用，令GM心感愧疚，每每面對媽媽詢問，他只能苦中作樂，用吃麵應對經濟壓力，卻始終不願讓家人擔憂。GM曾承諾過母親，假若28歲還沒成果便會考慮轉行，但命運卻在今年給了他一次特別的機遇，人氣急升、戀愛覓得知音，令不少網民都對其發展感到期待。
圖片來源：《星光背後》截圖、IG@randalgmm、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期