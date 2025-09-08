女神配對計劃 | 曾展望給葉蒨文「10年後信」再爆緣份神奇巧合：好多嘢好似整定

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《Funki Finance呈獻：女神配對計劃》，將於今晚（8日）起一星期播出六集結局篇《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 最後告白》，為了隆重迎接《最後告白》，製作組由上周四（4日）開始，陸續推出12位求愛勇者/男同學向心儀女神說出、爆喊度極高的「十年後深情告白」，而今日（8日）葉蒨文（Sophie）組的曾展望GM壓軸登場，GM在片中想像自己與Sophie拍拖十年來的點點滴滴，更許下甜蜜的未來承諾。不少網民聽後都大為感動，紛紛留言表示：「終於等到GM嘅真情告白啦！佢眼神同語氣都好真摯，隔住個mon都感受到嗰份對Sophie嘅愛。最戳心係佢講緊呢十年經歷嘅時候，嘴角從頭到尾都掛住笑！嗰種幸福係裝唔出嚟嘅。」

GM回憶初見：由第一日就覺得有緣

面對強敵Eddie以各式各樣深情招數、眼神及微笑強攻女神芳心，GM自然不敢怠慢，在「十年後深情告白」中收起佻皮轉Sell深情溫柔，配以鋼琴版節目主題曲《女神戀愛腦》，整體感覺極盡浪漫。影片一開始，GM便溫柔地向Sophie訴說，想像兩人不知不覺已走過十年光景。他坦言，與Sophie在一起的時光總是過得特別快，由一年、兩年、五年到十年，彷彿只是轉眼之間。GM感性地說：「跟你在一起的時間過得很快，可能真的開心的時間過得很快。」他憶述，從第一天在節目中認識Sophie開始，就覺得兩人之間有著一種特別的緣份，為這段長達十年的愛情故事埋下了奇妙的伏筆。

平淡是福！冧爆宣言：日常吃飯睡覺都很開心

在許多人眼中，愛情需要轟轟烈烈的時刻來點綴，但對GM而言，最珍貴的卻是平淡的日常。他坦言，兩人在一起的日子，未必每天都有驚喜或特別的活動，但正是這些簡單的時刻，構成了他們幸福的基石。他深情地表示：「可能很多時候我們都沒有做什麼特別的事情，可能都是很日常的生活，一起吃飯、睡覺、聊天，在這些生活裏很開心。」

命中注定的緣份？Sophie 員工證號碼藏玄機

除了在節目中相識，GM更分享了一件讓他深信兩人是命中注定的奇妙巧合。原來在他們相識後，除了GM一開始自爆生日跟林子祥一樣，GM又偶然發現Sophie的員工證號碼與自己的電話號頭四字一樣：「我發現原來你員工證號碼，原來跟我用了十多年的電話號碼頭四個字，是一樣的。」這個巧合讓他不禁感嘆：「然後很多多嘢好似整定咁。」

甜蜜展望未來十年：帶你去探險 想你活得像小女孩

談到未來，GM的語氣充滿了憧憬和愛意。他想像著十年後的景象，相信兩人依然會像現在一樣親密，甚至可能會更加「癡纏」。他笑著說：「十年後我們應該還會這麼親切，可能每天都很癡纏，因為我知道你都是一個很癡纏的女人。」他更規劃了兩人的將來，希望能組織自己的家庭，並承諾會一直照顧Sophie，帶她去探險，給她最大的保護。最令人動容的是，他許下了一個窩心的願望：「我希望越大你就可以活得越小，就好像小女孩一樣。我會用我的能力去照顧你、保護你。」

感謝低谷時的陪伴 承諾將努力守護

在剖白的尾聲，GM收起了笑容，語氣變得認真而懇切。他特別感謝Sophie在他人生最低潮、最不開心的時候，一直陪伴在身邊，給予他無限的支持和力量。他真誠地說：「亦都多謝你喺我最唔開心嘅時候出嚟陪住我。」這份共患難的感情，顯然是他心中最寶貴的財富。最後，他以一句堅定的承諾作結，向Sophie也向自己許諾：「我會繼續努力、守護你。」這句話雖然簡短，卻包含了沉甸甸的責任與愛意。

曾展望 葉蒨文 GM回憶初見：由第一日就覺得有緣（圖片來源：IG@manho_mok）
GM回憶初見：由第一日就覺得有緣（圖片來源：IG@manho_mok）
曾展望 葉蒨文 （圖片來源：IG@manho_mok）
（圖片來源：IG@manho_mok）
曾展望 葉蒨文 感謝低谷時的陪伴 承諾將努力守護（圖片來源：IG@manho_mok）
感謝低谷時的陪伴 承諾將努力守護（圖片來源：IG@manho_mok）
曾展望 葉蒨文 曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）憑ViuTV《女神配對計劃》人氣急升（圖片來源：葉蒨文IG）
曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）憑ViuTV《女神配對計劃》人氣急升（圖片來源：葉蒨文IG）

圖片來源：IG@manho_mok、葉蒨文IG資料或影片來源：原文刊於新假期

