女神配對計劃 | 曾展望給葉蒨文「10年後信」再爆緣份神奇巧合：好多嘢好似整定
GM回憶初見：由第一日就覺得有緣
面對強敵Eddie以各式各樣深情招數、眼神及微笑強攻女神芳心，GM自然不敢怠慢，在「十年後深情告白」中收起佻皮轉Sell深情溫柔，配以鋼琴版節目主題曲《女神戀愛腦》，整體感覺極盡浪漫。影片一開始，GM便溫柔地向Sophie訴說，想像兩人不知不覺已走過十年光景。他坦言，與Sophie在一起的時光總是過得特別快，由一年、兩年、五年到十年，彷彿只是轉眼之間。GM感性地說：「跟你在一起的時間過得很快，可能真的開心的時間過得很快。」他憶述，從第一天在節目中認識Sophie開始，就覺得兩人之間有著一種特別的緣份，為這段長達十年的愛情故事埋下了奇妙的伏筆。
平淡是福！冧爆宣言：日常吃飯睡覺都很開心
在許多人眼中，愛情需要轟轟烈烈的時刻來點綴，但對GM而言，最珍貴的卻是平淡的日常。他坦言，兩人在一起的日子，未必每天都有驚喜或特別的活動，但正是這些簡單的時刻，構成了他們幸福的基石。他深情地表示：「可能很多時候我們都沒有做什麼特別的事情，可能都是很日常的生活，一起吃飯、睡覺、聊天，在這些生活裏很開心。」
命中注定的緣份？Sophie 員工證號碼藏玄機
除了在節目中相識，GM更分享了一件讓他深信兩人是命中注定的奇妙巧合。原來在他們相識後，除了GM一開始自爆生日跟林子祥一樣，GM又偶然發現Sophie的員工證號碼與自己的電話號頭四字一樣：「我發現原來你員工證號碼，原來跟我用了十多年的電話號碼頭四個字，是一樣的。」這個巧合讓他不禁感嘆：「然後很多多嘢好似整定咁。」
甜蜜展望未來十年：帶你去探險 想你活得像小女孩
談到未來，GM的語氣充滿了憧憬和愛意。他想像著十年後的景象，相信兩人依然會像現在一樣親密，甚至可能會更加「癡纏」。他笑著說：「十年後我們應該還會這麼親切，可能每天都很癡纏，因為我知道你都是一個很癡纏的女人。」他更規劃了兩人的將來，希望能組織自己的家庭，並承諾會一直照顧Sophie，帶她去探險，給她最大的保護。最令人動容的是，他許下了一個窩心的願望：「我希望越大你就可以活得越小，就好像小女孩一樣。我會用我的能力去照顧你、保護你。」
感謝低谷時的陪伴 承諾將努力守護
在剖白的尾聲，GM收起了笑容，語氣變得認真而懇切。他特別感謝Sophie在他人生最低潮、最不開心的時候，一直陪伴在身邊，給予他無限的支持和力量。他真誠地說：「亦都多謝你喺我最唔開心嘅時候出嚟陪住我。」這份共患難的感情，顯然是他心中最寶貴的財富。最後，他以一句堅定的承諾作結，向Sophie也向自己許諾：「我會繼續努力、守護你。」這句話雖然簡短，卻包含了沉甸甸的責任與愛意。