女神配對計劃 | 曾展望給葉蒨文「10年後信」再爆緣份神奇巧合：好多嘢好似整定

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《Funki Finance呈獻：女神配對計劃》，將於今晚（8日）起一星期播出六集結局篇《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 最後告白》，為了隆重迎接《最後告白》，製作組由上周四（4日）開始，陸續推出12位求愛勇者/男同學向心儀女神說出、爆喊度極高的「十年後深情告白」，而今日（8日）葉蒨文（Sophie）組的曾展望GM壓軸登場，GM在片中想像自己與Sophie拍拖十年來的點點滴滴，更許下甜蜜的未來承諾。不少網民聽後都大為感動，紛紛留言表示：「終於等到GM嘅真情告白啦！佢眼神同語氣都好真摯，隔住個mon都感受到嗰份對Sophie嘅愛。最戳心係佢講緊呢十年經歷嘅時候，嘴角從頭到尾都掛住笑！嗰種幸福係裝唔出嚟嘅。」