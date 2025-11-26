與葉蒨文被嫌放閃太煩 曾展望激烈7字反駁引熱議

TVB螢幕情侶曾展望與葉蒨文近日雙雙入圍《萬千星輝頒獎典禮》多個獎項，二人在記者會上被問及網民批評他們經常放閃感到厭煩時，曾展望反應激烈否認，堅稱觀眾都喜歡看他們的互動。面對外界質疑聲音，這對熱門CP組合的回應引起更多關注。