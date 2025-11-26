與葉蒨文被嫌放閃太煩 曾展望激烈7字反駁引熱議
TVB螢幕情侶曾展望與葉蒨文近日雙雙入圍《萬千星輝頒獎典禮》多個獎項，二人在記者會上被問及網民批評他們經常放閃感到厭煩時，曾展望反應激烈否認，堅稱觀眾都喜歡看他們的互動。面對外界質疑聲音，這對熱門CP組合的回應引起更多關注。
曾展望激烈反駁放閃批評
在TVB《萬千星輝頒獎典禮》入圍名單記者會上，當記者提及有不少網民表示看他們放閃已經很悶且感到煩厭時，曾展望即時反應極大地表示「冇啊，大家都鍾意睇啊，同埋我哋都冇乜放閃啫。」他的激烈反應顯示對這些批評聲音相當在意，並堅持認為觀眾對他們的互動是正面接受的。葉蒨文隨即為拍檔辯護，強調「我個人job多過CP job啊！」試圖澄清她的工作重心並非只在CP炒作上。
葉蒨文力撐曾展望澄清工作焦點
面對外界對他們過度炒作CP關係的質疑，葉蒨文主動為曾展望辯護，表示自己的個人工作比CP工作更多。當被問及之前在活動中提到的「同床共枕」話題時，二人立即否認有任何私下安排，解釋「間房今次唔係自己安排嘅。」葉蒨文更進一步表示不想CP方面搶去工作焦點，所以選擇低調處理，但仍然被粉絲發現並要求合照。
雙雙入圍頒獎禮獲多項提名
曾展望與葉蒨文在今次頒獎禮中分別獲得多項提名，曾展望入圍「最佳男主持」及「飛躍進步男藝人」，而葉蒨文則獲得「最佳女主持」及「飛躍進步女藝人」提名。二人對於能夠雙雙入圍都表示開心及興奮，並積極呼籲觀眾投票支持。當被問及會否害怕之後被踢出局時，曾展望表現得相當豁達，表示「驚就冇得驚啊，如果係嘅話下年再做好啲囉。」
網民對CP炒作反應兩極化
雖然曾展望堅稱觀眾都喜歡看他們的互動，但網民對這對螢幕情侶的反應確實呈現兩極化。部分觀眾認為他們的CP互動已經過於頻繁，開始感到厭煩，質疑是否過度消費這段螢幕情緣。另一方面，仍有不少粉絲支持他們的組合，期待看到更多合作。面對這些不同聲音，二人選擇繼續維持現有的合作模式，同時強調各自的專業工作表現。
