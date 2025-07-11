女神配對計劃｜曾展望驚爆秘密身份 曬道士袍look超專業 網民狂tag葉蒨文：冧到爆！
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一向形象青靚白淨的演員曾展望（GM），日前竟在IG無預警曬出震撼照片，揭露其罕為人知的「7品道士」特殊身份！相中他身穿紅色道士袍，神情肅穆，與平日斯文形象形成極大反差，震驚一眾網民。他在道堂內專心插香，原來當日是趁「初十五」好日子進行儀式，究竟這位靚仔小生為何會走上道士之路？
曾展望初十五曬道士look 神情肅穆嚇窒網民
日前（10日）適逢農曆「初十五」，曾展望（GM）在個人IG上載了一張震撼照片。相中他一改平日斯文形象，身穿鮮紅色道士袍，手持清香，在道堂內神情肅穆地進行儀式，並簡單配文「初十五」。畫面中的他眼神專注，動作專業，與其演員身份形成強烈對比，完全不像玩票性質。帖文一出即引來圈中好友及大批網民關注，連Bob林盛斌都留言大讚：「啱嘞」，似乎對其道士身份早已知情，更添事件的真實性。
（圖片來源：曾展望IG）
曾展望20歲考牌做道士 全因陪朋友驅鬼？
其實曾展望的道士身份並非一時興起，他早在2020年於電視節目中已親自揭露過這個秘密。他當時透露，自己對宗教產生濃厚興趣，源於一次陪同朋友「驅鬼」的奇特經歷，這次體驗讓他決心深入了解。他憶述自己在20歲時，更特地前往內地花了整整一星期時間學習及考試，最終成功考獲「7品道士」的專業資格，絕非浪得虛名。如今他趁著「初十五」在道堂進行儀式，再次向外界展示他除了演藝事業外，在宗教領域同樣認真投入的一面，難怪連Bob林盛斌都表示支持。
網民激讚曾展望反差萌 狂tag葉蒨文：一定冧爆！
曾展望的「道士look」曝光後，網民反應極為熱烈，輿論一面倒大讚其專業形象充滿魅力，認為這種反差感非常吸引。留言區瞬間被讚美聲洗版：「估唔到GM有咁嘅一面，好專業好型！」、「認真嘅男人真係好有魅力」、「反差萌好屈機！」。更有不少眼利網民立即聯想到曾展望的「女神」葉蒨文（Hinson），紛紛在留言區瘋狂tag她，並高呼：「Hinson快啲睇下，實冧到爆！」、「呢個男友力max」、「快啲一齊啦！」。看來GM這個隱藏技能，意外地為他吸納了大量粉絲，更成為網民心目中的「理想男友」。
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期