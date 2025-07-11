女神配對計劃｜曾展望驚爆秘密身份 曬道士袍look超專業 網民狂tag葉蒨文：冧到爆！

一向形象青靚白淨的演員曾展望（GM），日前竟在IG無預警曬出震撼照片，揭露其罕為人知的「7品道士」特殊身份！相中他身穿紅色道士袍，神情肅穆，與平日斯文形象形成極大反差，震驚一眾網民。他在道堂內專心插香，原來當日是趁「初十五」好日子進行儀式，究竟這位靚仔小生為何會走上道士之路？