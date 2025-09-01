曾展望葉蒨文首次以「情侶檔」身份出席活動 一身婚紗禮服甜到漏
經歷兩個月火速翻新，彩明街市正式隆重揭幕，日前開幕活動邀得陳家樂與連詩雅、曾展望與葉蒨文兩對人氣情侶齊齊現身亮相，瞬即成為區內最大話題。他們於婚禮花道打卡位留下足跡，幸福氛圍蔓延整個社區。
陳家樂連詩雅大談育兒幸福論
「最強模範夫妻」陳家樂和Shiga一向以親力親為著稱，早前為女兒Camila慶祝一歲生日，大談昔日婚禮回憶，更不忘爆料搶購米糊食材的趣事。陳家樂笑言：「Happy Wife Happy Life，才有明亮家庭生活！」Shiga則表示更喜愛街市設計及購物優惠，實屬新手父母的首選。
曾展望與Sophie情侶檔亮相掀關注
曾展望與葉蒨文首次以「情侶檔」身份出席，甜蜜互動與造型獲在場嘉賓一致讚嘆。GM更直言Sophie如公主般驚艷：「很欣賞Sophie今天的晚裝造型，像公主一樣驚為天人，令我心如鹿撞，很想之後也能跟她一起到香港街巿買餸呢！覺得彩明街市設計成婚禮花道一樣，令大家每次逛街巿也能感受到如參加婚禮般的喜悅，加上看到家樂跟Shiga的幸福家庭生活，自己也渴望擁有這樣的幸福，開啟人生下一個篇章」，深感彩明街市設計增添浪漫氣息，激勵他們加速「配對計劃」。
Sophie就表示：「之前的確有跟GM一起看電影，但真的沒有同居，之後的發展誰能知曉呢，順其自然吧！不過看到彩明街巿的花道，浪漫得來又踏實，想推薦大家前來『打卡』，在明亮的街市中影一輯『貼地』又有生活感的靚相，一定是個有趣的體驗！」
彩明街市推動綠色生活新風尚
除有星級助陣，街市更主打可持續發展，推出可生物降解膠袋、廚餘回收及發泡膠冷壓機等，全面減碳高效回收。街市同時捐贈鮮餸包，每日惠及過渡性房屋家庭，實現「取之社區、用之社區」理念，令街市成為區內連繫街坊的幸福新據點。
圖片來源：官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期