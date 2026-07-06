曾展望回應《非份之罪》打壓疑雲 女友葉蒨文一句留言令全場爆笑
曾展望出席活動親自澄清打壓傳聞笑言只是撞期
GM昨日出席由國際名模教母徐濤舉辦的模特兒選秀比賽，擔任主禮嘉賓。活動期間他主動回應近日的打壓疑雲，笑言：「都有人問我，係我咁啱唔得閒咋！」語氣輕鬆地否認遭到刻意排擠，強調純粹是檔期撞期才未能出席《非份之罪》的宣傳活動。GM更在場大談對模特兒行業的興趣，表示學習行Catwalk有助提升儀態，搞笑稱不介意穿內褲或泳褲拍攝。
GM談《非份之罪》反派角色稱挑戰極大已做足準備
GM在《非份之罪》中飾演一名十惡不赦的好色渣男，角色涉及綁架、勒索、強暴等極端情節。他坦言：「第一次挑戰咁誇張嘅角色，都可以話係惡人中嘅惡人，綁架、勒索、強暴、非禮都齊晒，對我嚟講都係幾大嘅挑戰。」對於劇中與游嘉欣的施暴場面，GM透露拍攝時有武術指導在場教導，事前亦與對手做足溝通，確保雙方安全。他表示看到劇集播出後覺得自己表現合格，亦慶幸能讓觀眾看到截然不同的一面。
葉蒨文睇男友演渣男竟留言話怕自己太興奮
被問到女友葉蒨文有否欣賞其劇中演出，GM忍不住笑爆料：「Sophie睇咗少少，唔敢睇晒，我本身以為佢怕醜，但尋日佢喺我個post留言話怕自己太興奮。」他更表示兩人都很珍惜每一個工作機會，即使是情侶檔演出大尺度場面亦完全沒有問題。據悉GM的後援會已正式成立，而001號會員資格早已預留給葉蒨文，足見兩人感情穩定甜蜜。
曾展望葉蒨文月底廣州合體辦見面會粉絲期待
隨著打壓傳聞塵埃落定，GM的工作行程亦陸續曝光。他預計本月底將與葉蒨文以「GPS」組合名義前往廣州合體舉辦見面會，消息一出即令兩地粉絲相當期待。回顧兩人自《女神配對計劃》結緣後，感情一直穩定發展，從情人節放閃到如今攜手北上見粉絲，CP感持續升溫。
網民熱議GM演技大突破有人讚有人嚇親
《非份之罪》播出後，GM的反派演出在網上引起兩極反應。有網民大讚其演技突破，留言稱「完全睇唔出係GM，演技進步好大」、「終於唔係淨係識靚仔」；但亦有觀眾表示被嚇到，直言「太入戲喇，睇到好唔舒服」、「同平時個形象差太遠接受唔到」。不過整體而言，大部分聲音都肯定GM願意跳出舒適圈挑戰高難度角色的勇氣，認為這次演出為其演藝事業打開了新局面。