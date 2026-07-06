曾展望回應《非份之罪》打壓疑雲 女友葉蒨文一句留言令全場爆笑

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曾展望（GM）近日因缺席熱播劇集《非份之罪》宣傳活動，被外界質疑遭到公司打壓，傳聞鬧得沸沸揚揚。昨日（5日）GM終於公開現身回應事件，一句話即揭開「被缺席」真相，而女友葉蒨文對其劇中大尺度演出的反應更成為全場焦點。

曾展望出席活動親自澄清打壓傳聞笑言只是撞期

GM昨日出席由國際名模教母徐濤舉辦的模特兒選秀比賽，擔任主禮嘉賓。活動期間他主動回應近日的打壓疑雲，笑言：「都有人問我，係我咁啱唔得閒咋！」語氣輕鬆地否認遭到刻意排擠，強調純粹是檔期撞期才未能出席《非份之罪》的宣傳活動。GM更在場大談對模特兒行業的興趣，表示學習行Catwalk有助提升儀態，搞笑稱不介意穿內褲或泳褲拍攝。

GM談《非份之罪》反派角色稱挑戰極大已做足準備

GM在《非份之罪》中飾演一名十惡不赦的好色渣男，角色涉及綁架、勒索、強暴等極端情節。他坦言：「第一次挑戰咁誇張嘅角色，都可以話係惡人中嘅惡人，綁架、勒索、強暴、非禮都齊晒，對我嚟講都係幾大嘅挑戰。」對於劇中與游嘉欣的施暴場面，GM透露拍攝時有武術指導在場教導，事前亦與對手做足溝通，確保雙方安全。他表示看到劇集播出後覺得自己表現合格，亦慶幸能讓觀眾看到截然不同的一面。

葉蒨文睇男友演渣男竟留言話怕自己太興奮

被問到女友葉蒨文有否欣賞其劇中演出，GM忍不住笑爆料：「Sophie睇咗少少，唔敢睇晒，我本身以為佢怕醜，但尋日佢喺我個post留言話怕自己太興奮。」他更表示兩人都很珍惜每一個工作機會，即使是情侶檔演出大尺度場面亦完全沒有問題。據悉GM的後援會已正式成立，而001號會員資格早已預留給葉蒨文，足見兩人感情穩定甜蜜。

曾展望葉蒨文月底廣州合體辦見面會粉絲期待

隨著打壓傳聞塵埃落定，GM的工作行程亦陸續曝光。他預計本月底將與葉蒨文以「GPS」組合名義前往廣州合體舉辦見面會，消息一出即令兩地粉絲相當期待。回顧兩人自《女神配對計劃》結緣後，感情一直穩定發展，從情人節放閃到如今攜手北上見粉絲，CP感持續升溫。

網民熱議GM演技大突破有人讚有人嚇親

《非份之罪》播出後，GM的反派演出在網上引起兩極反應。有網民大讚其演技突破，留言稱「完全睇唔出係GM，演技進步好大」、「終於唔係淨係識靚仔」；但亦有觀眾表示被嚇到，直言「太入戲喇，睇到好唔舒服」、「同平時個形象差太遠接受唔到」。不過整體而言，大部分聲音都肯定GM願意跳出舒適圈挑戰高難度角色的勇氣，認為這次演出為其演藝事業打開了新局面。

女神配對計劃 曾展望 （圖片來源：IG@randalgmm）
（圖片來源：IG@randalgmm）
女神配對計劃 曾展望 葉蒨文Sophie曾笑言自己跟GM一樣有過度活躍症，不過未知是否屬實。（圖片來源：葉蒨文IG）
葉蒨文Sophie曾笑言自己跟GM一樣有過度活躍症，不過未知是否屬實。（圖片來源：葉蒨文IG）
非份之罪 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
gm 曾展望 第2集劇情游嘉欣偷溜到Ken哥就讀的大學找他，Ken哥答應帶妹妹 去見家姐（事實上家姐已死亡），卻將她帶到工廈單位企圖加害，眼神盡顯陰濕！（圖片來源：TVB）
第2集劇情游嘉欣偷溜到Ken哥就讀的大學找他，Ken哥答應帶妹妹 去見家姐（事實上家姐已死亡），卻將她帶到工廈單位企圖加害，眼神盡顯陰濕！（圖片來源：TVB）
gm 曾展望 扮著樂手的GM曾展望帶游嘉欣上工廈。（圖片來源：TVB）
扮著樂手的GM曾展望帶游嘉欣上工廈。（圖片來源：TVB）
gm 曾展望 在《非份之罪》宣傳期間，其實GM曾展望亦有出席公司活動，甚至與同劇女主角戴祖儀拍攝電競節目宣傳，只是目前尚未見他獲公司安排參與劇集宣傳。（圖片來源：TVB）
在《非份之罪》宣傳期間，其實GM曾展望亦有出席公司活動，甚至與同劇女主角戴祖儀拍攝電競節目宣傳，只是目前尚未見他獲公司安排參與劇集宣傳。（圖片來源：TVB）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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