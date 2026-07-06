曾展望回應《非份之罪》打壓疑雲 女友葉蒨文一句留言令全場爆笑

曾展望（GM）近日因缺席熱播劇集《非份之罪》宣傳活動，被外界質疑遭到公司打壓，傳聞鬧得沸沸揚揚。昨日（5日）GM終於公開現身回應事件，一句話即揭開「被缺席」真相，而女友葉蒨文對其劇中大尺度演出的反應更成為全場焦點。