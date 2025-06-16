女神配對計劃｜曾展望v.s.林堡熙 網民列3點力撐GM 登場即做呢件事勁討好！
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TVB戀綜《女神配對計劃》自播出以來引起唔少觀眾熱議，昨晚（15日）播出嘅第2集更係話題不斷，皆因勇敢追女神葉蒨文嘅曾展望（GM）終於再度現身，並與2位競爭對手齊齊圍住葉蒨文撐枱腳。不過節目播出後，唔少網民就將曾展望與林堡熙（Eddie）嘅舉動進行比較！
女神配對計劃｜網民列「死亡三角枱」3大細節對比
曾展望與Eddie在節目中嘅表現更被唔少網民作出比較，有網民更列出3大細節，狠批Eddie表現麻麻之餘，更力讚曾展望勝算更高：「個閃避球港隊淨係講自己嘅興趣？明明Sophie鍾意網球喎，咁啱GM又鍾意大網球」、「嗰四眼仔品格不太討好，無咩禮貌，GM同佢打招呼應都唔應」、「Eddie一見到GM出場黑曬面想點？禮貌上GM做得好足，畀人嘅感覺舒服好多。」
Eddie隨後更轉發葉蒨文嘅限時動態，不過對於Sophie在文中表示3人嘅「chemistry」，佢就直言「呢種chemistry係就嚟爆炸嗰鐘，應該唔係好match」，發文被指甚有火藥味。
女神配對計劃｜曾展望1舉動勁討好
作為大熱嘅曾展望登場後就即刻冧爆稱：「Hello，Sophie姐姐」，隨後仲sweet爆讚葉蒨文打扮得好靚：「好靚喎你今日」，並獲葉蒨文亦冧爆反問曾展望：「平時唔靚咩？」甜蜜指數爆燈！
而曾展望嘅舉動更獲網民大讚好識做：「GM好知女仔想聽啲咩，一入去就讚Sophie好靚，把口甜到」、「GM氹到Sophie好開心」、「第一次約會喎，GM咁識講嘢已經贏一半啦」。
撰文：東方新地圖片來源：ig@sophieysm、ig@randalgmm、ig@tvbcomhk、ig@edl6013資料或影片來源：原文刊於新假期