女神配對計劃｜曾展望v.s.林堡熙 網民列3點力撐GM 登場即做呢件事勁討好！

TVB戀綜《女神配對計劃》自播出以來引起唔少觀眾熱議，昨晚（15日）播出嘅第2集更係話題不斷，皆因勇敢追女神葉蒨文嘅曾展望（GM）終於再度現身，並與2位競爭對手齊齊圍住葉蒨文撐枱腳。不過節目播出後，唔少網民就將曾展望與林堡熙（Eddie）嘅舉動進行比較！