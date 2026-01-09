一周星星｜曾志偉首度回應節目劣評！直認因要慳住做：見諒見諒！網民極震撼

TVB節目質素近年備受爭議，即將卸任總經理的曾志偉，在《一周星星》專訪中竟首次直面外界批評，更將問題歸因於「慳住做」！在最新預告中，他為節目出現問題向觀眾致歉，請求「見諒見諒」，並坦言這是公司「要轉虧為盈」下的無奈之舉。這次石破天驚的解畫，無疑為外界對TVB製作水平的討論投下了一枚震撼彈！