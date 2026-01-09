一周星星｜曾志偉首度回應節目劣評！直認因要慳住做：見諒見諒！網民極震撼
TVB節目質素近年備受爭議，即將卸任總經理的曾志偉，在《一周星星》專訪中竟首次直面外界批評，更將問題歸因於「慳住做」！在最新預告中，他為節目出現問題向觀眾致歉，請求「見諒見諒」，並坦言這是公司「要轉虧為盈」下的無奈之舉。這次石破天驚的解畫，無疑為外界對TVB製作水平的討論投下了一枚震撼彈！
曾志偉直面負評 罕有解畫製作問題
面對外界對節目品質的批評聲音，曾志偉在《一周星星》的預告片中沒有迴避，反而選擇坦誠相對。他似乎是為任內五年的一些節目瑕疵作出辯解，希望觀眾能夠多多包涵。他直接表示：「『有啲嘢點解咁架？』喂冇得使、慳住做咪會出現少少問題，見諒見諒。」這番話，是他首次公開承認資源緊絀影響了節目質素，將電視台內部的營運困境赤裸裸地呈現在公眾面前，極具新聞價值。
曾志偉坦承要轉虧為盈：慳住使都係一個辦法
曾志偉進一步解釋「慳住做」背後的原因，是為了讓公司財務狀況好轉。他坦言：「要轉虧為盈，慳住使都係一個辦法之一嚟嘅。」這句話揭示了他在節目創意與營運成本之間所面臨的巨大壓力與兩難。作為總經理，他不僅要對節目內容負責，更要背負起整個公司扭虧為盈的重擔。這次剖白，讓外界了解到TVB近年在風光背後，其實一直面臨著嚴峻的財政挑戰，也為他任內的種種決策提供了新的解讀角度。
曾志偉自爆任內最大遺憾 預告節目將揭曉
除了為節目品質解畫，曾志偉在訪問中更留下巨大懸念。他感嘆在這五年任期內，有一件事是他一直想做卻未能做到的，並形容「呢樣我覺得最遺憾」。究竟是哪個計劃胎死腹中，成為了這位總經理心中最大的遺憾？答案將在節目中揭曉。此外，他亦憶述當初《中年好聲音》的誕生，坦言「冇諗過反應咁大」，並透露節目命名背後亦有小故事，連串爆料與懸念，勢必讓本周日晚播出的節目成為全城焦點。
