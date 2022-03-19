曾志偉出山主持遊戲節目 愛將波波黃婧靈做首集嘉賓 網民：想取代JJ？
曾志偉相隔5年主持綜藝 孖錢嘉樂再合體
曾志偉相隔五年出山主持全新遊戲節目《講你都唔信》，將於下周一起上十時半首播﹗19日，曾經理率領主持錢嘉樂、丁子朗、林秀怡以及嘉賓波波、莊思敏進行拜神儀式。 首集嘉賓有曾志偉愛將波波，她以超緊身背心現身，不時露出黑色bra帶，成功搶晒鏡﹗
黃婧靈取代JJ「啜波波」？
曾志偉同錢嘉樂呢個組合，好難唔令大家想起《獎門人》，首集搵波波打響頭炮，網民即追問是否有意搵「新一代性女」之稱的波波，去取代當年玩「啜波波」JJ（賈曉晨）？波波接受無綫娛樂台訪問時，表示擔任嘉賓所以唔會太緊張，會以輕鬆心情去玩，更笑指男人最叻講大話，怕玩遊戲時遇到男對手會被騙，但未有透露遊戲詳情﹗
曾志偉：唔想畀人話用《獎門人》去打人
近來無綫綜藝收視未如理想，曾志偉接受傳媒訪問時被問到是否出山救收視？佢就話係「救自己」，自己都好想再出動主持綜藝節目，又指唔擔心收視，因為疫情個個留家，無綫收視一直唔錯，笑指只怕自己拉低收視。曾志偉透露之前有意再搞《獎門人》 ：「但係唔想畀人話用《獎門人》去打人﹗」才把計劃擱置，但適逢今年無綫55周年，《獎門人》25周年，有意再搞《獎門人》同大家集體回憶﹗
回應「閉環式」拍攝 曾志偉：好多人報名
最近傳出無綫有意「閉環式」拍攝三星期，曾志偉回應時指因有禁足、封城的傳聞，娛樂機構要如常提供娛樂給大家，所以擬定一系列電視城的準備，他亦「身先士卒」第一個參加，但由於香港暫時仍未「禁足」，這次「出山」主持就當是預演，曾志偉話：「等大家習慣吓先，好多人報名，節目會有唔同主持同嘉賓，暫定拍三星期﹗」，對於傳聞指「閉環式」拍攝8個節目，他表示原定唔止8個，推行與否要視乎政府政策﹗曾志偉又指本來已安排在露天停車場設置大型帳篷，分開男女，供員工休息﹗問到有否獨立私人空間？曾志偉指可以在內放小帳篷，又指天氣回暖，唔怕風吹兩打﹗
曾志偉認無綫有500人確診
曾志偉又指「閉環式」原計劃約12人，以司儀為主，又指好多人報名﹗對於有傳無綫有500人 確診，曾志偉證實消息，並指這個數字跟政府指約七個人有一個人相若，公司約有三千多人，他指佔很少部份是在電視城染疫，原定劇組停廠至本月20號的安排，曾志偉透露並非所有劇可以復工，但絕不擔心存貨量，因為公司好多貨咁話﹗
又擺馮盈盈、江嘉敏上枱？
《講你都唔信》一共有九集，除了鐵膽錢嘉樂和曾志偉外，據知主持還有馮盈盈、鄭衍峰、丁子朗、方紹聰、江嘉敏、林秀怡等，每集安排三組嘉賓亮相，嘉賓需要猜出誰人是說假話。最近傳出馮盈盈唔聽話被掟入雪櫃，今次解凍全靠曾經理，曾志偉承認是他去搵馮盈盈主持﹗而馮盈盈死對頭江嘉敏都有份，未知會否又安排一起增加節目話題及效果﹗