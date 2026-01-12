一周星星｜曾志偉爆任內最大遺憾！親揭「大灣區頒獎禮」大計告吹真相

曾志偉卸任TVB總經理後，首度公開剖白五年任期內「還剩一件未做的事」，直言這是他最大的遺憾！原來他一直有個宏大夢想，就是創辦一個香港人真正認可的音樂頒獎典禮，甚至想將版圖擴展至整個大灣區。這個驚人大計原來已在籌備階段，但最終卻未能在其任內實現，究竟是甚麼關鍵因素導致這個夢想告吹？