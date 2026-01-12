一周星星｜曾志偉爆任內最大遺憾！親揭「大灣區頒獎禮」大計告吹真相
曾志偉卸任TVB總經理後，首度公開剖白五年任期內「還剩一件未做的事」，直言這是他最大的遺憾！原來他一直有個宏大夢想，就是創辦一個香港人真正認可的音樂頒獎典禮，甚至想將版圖擴展至整個大灣區。這個驚人大計原來已在籌備階段，但最終卻未能在其任內實現，究竟是甚麼關鍵因素導致這個夢想告吹？
曾志偉親述未竟之志 憾未辦成認可音樂頒獎禮
在訪問中，曾志偉坦言心中最大的遺憾，是未能成功舉辦一個具公信力的音樂頒獎典禮。他語帶惋惜地表示：「其實我自己最想做番一個，我哋香港大家都認可嘅音樂頒獎典禮，但始終我返嚟呢幾年都仲未做到。」他認為，一個成功的頒獎禮，必須建基於一個備受認可的音樂排行榜，而這正是他任內未能完成的基礎建設。這個未竟之志，顯然是他五年總經理生涯中，一塊未能圓滿的拼圖，流露出他對復興香港樂壇的深切期盼。
曾志偉揭告吹關鍵原因 「未夠時間做好音樂榜」
為何這個宏大的頒獎禮夢想會觸礁？曾志偉一針見血地指出了核心問題。他解釋：「因為頒獎典禮必須有一個大家都好認可嘅音樂榜，我哋未夠時間去做咁多音樂上嘅嘢。」這句話道出了建立公信力的不易，並非一朝一夕可以達成。要打造一個讓業界和樂迷都信服的音樂榜，需要長時間的數據累積、公正的評選機制以及持續的資源投入。志偉坦承在五年任期內，未能投放足夠時間和精力去打好這個根基，成為整個計劃告吹的最主要原因，這份坦誠也讓人窺見他務實的一面。
大灣區藍圖曝光 曾與多個電視台開會
原來曾志偉的雄心壯志遠不止於香港，他的終極目標是打造一個屬於整個大灣區的樂壇盛事。他透露：「其實我唔止想做香港，我想做成個大灣區嘅音樂頒獎典禮。」更令人驚訝的是，這個計劃並非空想，而是已經進入了實際操作階段。志偉證實：「其實有籌備過，我都同好多大灣區唔同電視台開過會。」這番話揭示了一個龐大的跨地域合作藍圖，雖然最終「未喺我任期發生到」，但足以證明他當時的決心與視野，也為未來大灣區樂壇的融合發展留下了伏筆與想像空間。
