曾志偉注定超越唔到余詠珊? 港姐收視出爐 今屆竟流失10萬觀眾

《2023香港小姐競選》賽果塵埃落定，冠軍由15號莊子璇大熱奪得！除了賽果成為網民茶餘飯後的話題，當晚「冒險」派出4位「愛妻號」陳豪、陳山聰、陳展鵬和蕭正楠擔任主持，而非經驗老到人馬坐陣，收視可真有起色？