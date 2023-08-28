曾志偉注定超越唔到余詠珊? 港姐收視出爐 今屆竟流失10萬觀眾
《2023香港小姐競選決賽》最高收視23.7點
去年有份擔任主持的總經理曾志偉，早前被爆在台灣接受開刀切除動脈瘤手術，無綫電視企業傳訊部回覆傳媒查詢時，指曾志偉總經理正在休假中，其後再發聲明表示他暫時「無法參與任何幕前工作」。今次無大將領軍下，據收視數據顯示，周日晚《2023香港小姐競選決賽》最高收視23.7點（152萬觀眾），升1.8點，高踞上周節目收視榜首位置。當晚其中一個高潮是狀態大勇10號佳麗陳霈錤意外輸給莊子璇，不少看直播的觀眾都高呼「還我10號」！
曾志偉任內3年港姐收視按年下跌
現時70歲的曾志偉除了行政方面，更自己親自落場主持《獎門人》節目，以70歲來說的確不容易。今次曾志偉沒有在港姐決賽指揮大局，縱然與上周其他節目比較，港姐無疑是拿第一名。不過查看曾志偉任內3年港姐收視卻是按年下跌，比去年港姐收視更是少10萬觀眾。
暫成任內最差一屆港姐
根據資料，向來是一年一度盛事的《香港小姐競選》在過去3年的收視都維持在23.7點（152萬觀眾, 2023年）、25點（163萬觀眾,2022年）、27.4點（180萬,2021年），即是說，今年暫成志偉任內最差一屆港姐！
曾志偉在2021年2月9日正式以總經理身分回到TVB上班，進行一連串改革。志偉還打人情牌，邀請四大天王如黎明、「歌神」張學友坐陣港姐決賽，實是生色不少！可惜今年無以為繼，就連炎明熹（Gigi）亦缺席，今年觀眾只可睇《聲夢傳奇》第一，二季學員和《中年好聲音》選手的「大雜燴」，星味立即大跌！
《2022香港小姐競選決賽》跨平台收視最高25點
2022年9月25日 播出的《2022香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高25點（163萬觀眾）。作為上屆港姐決賽最具份量的嘉賓，天王黎明出場時非常大陣仗，搭著一架飛機登場，未現身已搞足幾分鐘，現身後黎明即獻唱新歌《一生幸福》，並由一班佳麗在他身後伴舞，但一曲幾分鐘完畢後即極速走人。另外還有聲夢1&2演出，見證林鈺洧奪冠。
《香港小姐2021決賽》跨平台收視最高27.4點
2021年8月22日 《香港小姐2021決賽》冠軍為宋宛穎。電視直播平均收視點24.5，跨平台收視為26.1點，最高27.4點（觀眾人數約180萬）是張學友表演時段，表演嘉賓包括張學友、Gin Lee、鄭欣宜等 ，陣容強勁。另一花生位是導演劉翁在社交平台稱學友「撚」聲過龍，好難頂。網民挺學友，劉翁後來將帖文刪掉。
張學友開火mean爆曾志偉
另外，張學友接受訪問時開火mean爆曾志偉，學友否認是因為志偉的人情卡才來，笑言：「唔係，佢話『我咁難得做樣正經嘢，咁你都唔嚟幫我』。」志偉即說：「我畀咗張月餅卡，學友佢好有心嘅。」兩位相當搞笑！
余詠珊任內最後一屆港姐 創7年來高收視收視最高28.9點
《2020香港小姐競選決賽》8月29日錄得平均直播收視27.6點，最高直播收視28.9點，觀衆人數接近190萬，創出7年以來最佳收視成績。沒有星級嘉賓，但雙料冠軍謝嘉怡唱《上海灘》成為熱話，同時獲得最上鏡小姐，亞軍陳楨怡，季軍郭柏妍都令人印象深刻。
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