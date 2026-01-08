曾志偉卸任即爆一男星差點搞冧TVB股票 對方毒舌反擊引熱議

TVB總經理曾志偉在《萬千星輝頒獎典禮2025》正式宣布卸任後，終於回復「自由身」的他立即在慶功宴上「解封」，重現昔日口沒遮攔的搞鬼本色！當晚他與擔任頒獎嘉賓的老友林敏驄狹路相逢，兩人即場上演精彩「舌戰」，志偉哥更爆出驚人內幕，指林敏驄當年拍攝的收視冠軍劇《下流上車族》差點搞冧TVB股票，引發全場哄堂大笑。