曾志偉卸任即爆一男星差點搞冧TVB股票 對方毒舌反擊引熱議
TVB總經理曾志偉在《萬千星輝頒獎典禮2025》正式宣布卸任後，終於回復「自由身」的他立即在慶功宴上「解封」，重現昔日口沒遮攔的搞鬼本色！當晚他與擔任頒獎嘉賓的老友林敏驄狹路相逢，兩人即場上演精彩「舌戰」，志偉哥更爆出驚人內幕，指林敏驄當年拍攝的收視冠軍劇《下流上車族》差點搞冧TVB股票，引發全場哄堂大笑。
曾志偉卸任即時解封重現搞鬼本色
結束長達5年管理層生涯的曾志偉，坦言一直不習慣朝九晚五的辦公室生活，更因身負上市公司高層重任而說話行事步步為營，感到相當拘謹。但回復自由身後，志偉哥在慶功宴上表現得如魚得水，完全回歸昔日風趣幽默、口沒遮攔的本色。他難掩「甩難」的興奮心情，終於可以暢所欲言不再受束縛。
志偉哥爆料林敏驄差點搞冧TVB股票
當志偉哥遇上同樣以「嘴賤」聞名的林敏驄時，兩人隨即火花四濺展開即場互寸大戰。志偉先發制人，發揮其搞鬼本色公然「指控」林敏驄，開玩笑地說：「我哋TVB幾咁危險呀，搵你拍嗰套《下流上車族》，爭啲搞到TVB啲股票冧咁滯！」這個突如其來的「爆料」令全場爆笑，但其實《下流上車族》當年是收視冠軍劇，志偉哥明顯是在開玩笑調侃老友。
林敏驄反擊要親手餵志偉進食
面對志偉的無理取鬧，林敏驄當然不甘示弱立即反擊：「你都傻傻哋，你問吓老闆，問吓老闆……」兩人你來我往的對話充滿火藥味，但明顯是多年老友間的玩笑互動。玩得興起的林敏驄更在受訪時作狀想親手餵志偉進食，並抵死地說：「快啲食啦，好耐冇餵你食喇，你遲早都要人餵㗎啦！」這個「詛咒」式的玩笑話立即引起志偉強烈反應。
志偉哥即時大叫大吉利是
聽到林敏驄的「毒舌」攻擊，志偉哥即時大叫：「大吉利是過你呀！」這對老拍檔的精彩互動讓在場所有人捧腹大笑。林敏驄在當晚頒獎典禮接受訪問時也稱讚曾志偉「心地好，幫助好多人」，更表示志偉上任後最大轉變就是找他拍TVB劇集。
圖片來源：TVB、YouTube@魔方全媒、YouTube@東張+資料或影片來源：原文刊於新假期