一周星星｜獎門人30年長青秘訣！曾志偉首揭驚人哲學：成功先要檢討

《獎門人》系列節目陪伴港人成長近三十年，堪稱綜藝界神話，其靈魂人物曾志偉日前竟首度公開節目長青的終極秘訣！他提出一個顛覆常人思維的驚人哲學：「成功先要檢討」，並詳細拆解當年如何透過宵夜檢討會，將一個成功的節目推向更高峰，當中智慧絕對是職場人士必學心法！