一周星星｜獎門人30年長青秘訣！曾志偉首揭驚人哲學：成功先要檢討
曾志偉認《獎門人》影響最大：親力親為
在曾志偉輝煌的演藝生涯中，他坦言《獎門人》是對他影響最大、亦是自己最滿意的作品。他自豪地說：「邊有人做一個節目做三十年？」他強調，《獎門人》是他真正「親力親為」的心血結晶，節目的每一個細節都注入了他的靈魂：「獎門人先至係我一個親力親為嘅節目，每條題目都係我自己起，每个環節都係我自己諗咁滯。」正是這份百分百的投入，才打造出這個三十年來無人能取代的經典綜藝品牌。
曾志偉揭成功秘訣：宵夜檢討會
《獎門人》成功的秘訣是甚麼？曾志偉揭示，關鍵在於節目結束後的「宵夜檢討會」。最令人驚訝的是，檢討的重點並非失敗，而是成功。他憶述當時很多人不解：「『咁成功都檢討？』」而他總是回答：「『成功先要檢討…點解好睇？點解上個禮拜唔夠好睇？因為多咗啲乜嘢？點解請呢啲人好玩？邊個好玩？佢有幾識玩？好玩在邊度？』」透過鉅細無遺地剖析每一個成功元素，團隊才能複製並優化成功模式，這份對細節的執著，正是節目質素的保證。
曾志偉金句爆發：搵到好嘅原因先可以做得更好
為何要花時間檢討已經很成功的東西？曾志偉一語道破箇中玄機，爆出職場金句：「其實檢討唔係話做差咗要檢討，做好都要檢討，點解好咗？！」他解釋，只有深入理解「為何會好」的根本原因，才能夠將優點發揚光大，讓節目質素更上一層樓。他總結道：「你搵到好嘅原因，你先至可以做得更好。」這句說話不僅是節目製作的智慧，更是一種適用於任何領域的成功哲學，揭示了持續進步的關鍵在於不斷反思自身的優勢。
網民洗版激讚：呢啲先係專業
曾志偉的「成功檢討論」曝光後，在網上引起巨大迴響，網民紛紛洗版留言，大讚其專業態度。「學到嘢！唔怪得獎門人咁好睇三十年！」、「呢種態度值得所有行內人學習！成功唔係偶然！」、「聽君一席話，勝讀十年書。呢句真係職場金句！」等留言隨處可見。不少網民表示對曾志偉肅然起敬：「好佩服志偉哥，對工作嘅熱誠三十年不變！」、「細節決定成敗，佢完美演繹咗呢句說話。」可見他這套工作哲學，不但打造了經典節目，更贏得了大眾發自內心的尊重。