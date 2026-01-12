一周星星｜獎門人30年長青秘訣！曾志偉首爆「成功都要檢討」驚人理論
經典綜藝節目《獎門人》系列播出近三十年，至今仍是觀眾心目中的王牌節目，身為靈魂人物的曾志偉近日親自解密其成功之道！他坦言《獎門人》是對自己影響最大、最滿意的作品，更驚爆節目長青的秘訣，竟然在於一套獨特的「成功檢討」理論。究竟這個聽起來有點矛盾的理論是甚麼？獎門人成功的背後又付出了多少心血？
曾志偉認獎門人影響最深 親力親為構思每條題目
談到多年的演藝生涯，曾志偉毫不諱言《獎門人》的特殊地位，直言：「邊有人做一個節目做三十年？同埋對我嚟講係自己最滿意嘅一件事。」他強調這節目與別不同，是他真正的心血結晶：「獎門人先至係我一個親力親為嘅節目，每條題目都係我自己起，每個環節都係我自己諗咁滯。」從遊戲題目到節目環節，幾乎所有細節都由他親自構思，這份百分百的投入與掌控，奠定了《獎門人》獨一無二的風格和靈魂，也解釋了為何節目能與他劃上等號。
曾志偉揭獨門心法 「成功先要檢討」
《獎門人》成功的最大秘訣是甚麼？曾志偉給出了一個令人意想不到的答案：「成功先要檢討」。當所有人都沉浸在成功的喜悅中時，他卻堅持要找出成功的原因。他解釋道：「啲人問『咁成功都檢討？』『成功先要檢討…點解好睇？點解上個禮拜唔夠好睇？因為多咗啲乜嘢？點解請呢啲人好玩？邊個好玩？佢有幾識玩？好玩在邊度？』」他認為，只有弄清楚「點解好咗」，才能複製並超越成功。這套獨特的逆向思維，打破了「失敗才要檢討」的常規，正是《獎門人》能不斷進化、保持活力的核心心法。
獎門人幕後日常 每晚宵夜開會檢討
曾志偉的「成功檢討」理論並非紙上談兵，而是貫徹在每日的製作流程中。他透露，當年錄製《獎門人》時，他堅持「每晚做完都請食宵夜檢討」。這個宵夜環節，其實就是雷打不動的檢討會議。在最輕鬆的氛圍下，與團隊一起拆解當晚節目的每一個細節，從嘉賓表現到遊戲效果，無一放過。這種持之以恆的敬業精神與對節目品質的極致追求，將整個團隊凝聚在一起，日復一日地打磨節目。正是這份三十年如一日的堅持，才最終鑄就了《獎門人》這個香港電視史上的不朽傳奇。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期