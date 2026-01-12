一周星星｜獎門人30年長青秘訣！曾志偉首爆「成功都要檢討」驚人理論

經典綜藝節目《獎門人》系列播出近三十年，至今仍是觀眾心目中的王牌節目，身為靈魂人物的曾志偉近日親自解密其成功之道！他坦言《獎門人》是對自己影響最大、最滿意的作品，更驚爆節目長青的秘訣，竟然在於一套獨特的「成功檢討」理論。究竟這個聽起來有點矛盾的理論是甚麼？獎門人成功的背後又付出了多少心血？