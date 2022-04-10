曾志偉疑因《真係唔好笑》效果差抽起唔播 逾千萬製作費隨時化為烏有

「食腦三子」何廣沛、方紹聰及郭子豪在去年開設YouTube Channel「食腦BrainStorming」，近日無綫內部傳出半年前獲公司科水千萬，開拍新節目《真係唔好笑》，不過曾志偉看畢節目後有感「真係唔好笑」，欲抽起不播，千萬製作費恐怕倒水落海。