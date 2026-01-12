一周星星｜曾志偉卸任後去向曝光！曾被睇死做唔夠一年 最想竟是…
曾志偉卸下TVB總經理重擔後，未來動向備受關注。近日他笑談未來大計，顯得一身輕鬆，更自爆當年出任高層時，曾被外界一致睇死做不長！如今五年任期完滿，他終於可以放下企業包袱，重返幕前。究竟這位縱橫演藝圈多年的大哥大，現在最想做的是甚麼？而他又有甚麼令人意想不到的個人計劃？
曾志偉笑談回歸幕前 最想返去做港姐問問題
當被問到卸任後最想做甚麼，曾志偉的答案讓不少人感到驚喜又熟悉。他笑著說：「我最想返嚟做咩？做港姐！問港姐問題。」這個回答瞬間勾起了觀眾對他擔任港姐司儀多年的集體回憶。對他而言，能夠再次站在舞台上，以輕鬆、無包袱的身份與佳麗互動，似乎是他最嚮往的狀態。這也預示著觀眾將有機會在不久的將來，再次看到這位金牌司儀在《香港小姐競選》舞台上發揮其搞笑本色，場面令人期待。
曾志偉憶述曾被睇死 「全世界睇死我一定唔夠一年」
回顧五年前接任總經理一職，曾志偉坦言當時普遍不被看好。他憶述：「全世界睇死我一定唔夠一年，『佢個人係咁，三分鐘熱度』。」外界普遍認為他性格好動、愛玩，難以勝任沉悶的行政管理工作。然而，事實勝於雄辯，他最終完成了五年任期，以行動打破了所有質疑。他笑言，現在聽到別人說「好難得啦佢做五年」，反而有種吐氣揚眉的感覺。這段經歷不僅證明了他的毅力，也為他的人生增添了充滿挑戰性的一頁。
曾志偉退休大計曝光 兩度報名學中醫不成
雖然重返幕前是首選，但活到老學到老的曾志偉，其實一直有增值自己的想法。他透露自己充滿好奇心，熱愛學習新事物，更自爆一個有趣的個人計劃：「其實我有好多嘢好想學，我報咗兩次名去學中醫，結果都係冇返到學。」因為總經理工作過於繁忙，令他兩度與中醫課程擦身而過。如今卸下重擔，或許他終於有時間圓自己的「中醫夢」。從叱咤風雲的電視台高層，到回歸幕前享受舞台，再到想成為一個普通學生，展現了曾志偉熱血拼搏以外的另一面。
