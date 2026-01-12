一周星星｜曾志偉卸任後去向曝光！曾被睇死做唔夠一年 最想竟是…

曾志偉卸下TVB總經理重擔後，未來動向備受關注。近日他笑談未來大計，顯得一身輕鬆，更自爆當年出任高層時，曾被外界一致睇死做不長！如今五年任期完滿，他終於可以放下企業包袱，重返幕前。究竟這位縱橫演藝圈多年的大哥大，現在最想做的是甚麼？而他又有甚麼令人意想不到的個人計劃？