曾志偉反擊陳百祥爆料指控 稱阿叻係演藝界「特朗普」 首回應《東張》魚生爭議
曾志偉昨日出席沙田馬場活動時，首度回應陳百祥早前在聚會上的爆料言論。阿叻日前聲稱曾志偉入主TVB的真正目的是要炒掉余詠珊，更直指電視台屬黃昏行業，言論一出即引起軒然大波。面對這番指控，曾志偉不但沒有動怒，反而以幽默方式反擊，背後真相令人意外。
曾志偉反擊陳百祥爆料指控
曾志偉在沙田馬場莎莎婦女銀袋日活動上，直接回應陳百祥的爆料指控。他笑言：「我哋成日都話佢係演藝界嘅特朗普，語不驚人誓不休，佢鍾意一定乜都要第一。」曾志偉更澄清入TVB後確實有很多人離職，但強調「所以冇可能」是為了炒余詠珊而加入。對於阿叻聲稱的復仇論，曾志偉表現得相當淡定，指自己和譚詠麟都見怪不怪，完全沒有生氣。
TVB高層正面回應黃昏行業論
針對陳百祥指電視台屬黃昏行業的言論，身為TVB高層的曾志偉當然不認同。他分析：「要講啲乜嘢最令到人關心呢，當然就係講TVB，講TVB好嘅就冇人聽，就只可以講唔好嘅。」曾志偉承認全世界電視台都在走下坡，但強調要繼續為大家提供免費娛樂，特別是人口老化下很多人愛留在家看電視。他更以《東張西望》收視理想為例，證明電視仍有其價值和觀眾群。
回應《東張西望》走私魚生事件
早前《東張西望》拍攝水貨魚生懷疑牽涉連鎖壽司店，被網民炮轟，直指報道手法不恰當，曾志偉力撐節目：「節目組唔會加鹽加醋，一向為民請命，接到觀眾投訴就盡力跟進同報道，引起大家八卦了解件單新聞孰真孰假，節目收視都升到22點。」
曾志偉月底離巢傳聞神秘回應
當被問及月底離巢傳聞時，曾志偉沒有正面回應是或否，只來個「側面」回答：「咁快？台慶再講啦！」這個神秘回應立即引起現場記者關注，似乎暗示他會在台慶時正式公布去留決定。曾志偉更戲言就快不做，但具體時間表仍然成謎，令外界對他的真正計劃更加好奇。
