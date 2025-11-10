曾志偉反擊陳百祥爆料指控 稱阿叻係演藝界「特朗普」 首回應《東張》魚生爭議

曾志偉昨日出席沙田馬場活動時，首度回應陳百祥早前在聚會上的爆料言論。阿叻日前聲稱曾志偉入主TVB的真正目的是要炒掉余詠珊，更直指電視台屬黃昏行業，言論一出即引起軒然大波。面對這番指控，曾志偉不但沒有動怒，反而以幽默方式反擊，背後真相令人意外。