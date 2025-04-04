曾志偉正面回應魯振順減騷風波 4大重點說出殘酷現實 否認《中年好聲音》搶飯碗

日前67歲魯振順喺TVB內部會議大爆料，大呻對公司政策唔滿意，自爆工作量大減，收入無保障。對此，電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉喺公司宣傳活動上，早有準備作出回應，當日曾志偉唔單止以管理層身份講意見，仲用自己快將72歲的「高齡藝人」過來人身份，講述行業轉變嘅現實同無奈。