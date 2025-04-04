曾志偉正面回應魯振順減騷風波 4大重點說出殘酷現實 否認《中年好聲音》搶飯碗
67歲魯振順：希望有公平對待「我都要生存」
魯振順事後同媒體證實，佢真係有喺會議上提出訴求，話：「希望得到公平同應有嘅對待」。佢話明白公司有難處，但佢都要交租過日子：「我都要生存」。佢仲提到，自己試過被「hold期」拍劇，但劇本一改，角色被刪，結果空等無工開，收入完全無保障。
曾志偉：事件「唔係特別嘅新聞」
曾志偉話，事發嗰日佢唔喺場，係聽同事講咗經過。佢覺得呢件事唔算大件事，「唔係特別嘅新聞」，又話年紀大咗，工作量少咗好正常。快將72歲嘅曾志偉話：「我哋咁大個電視台，有咁多個藝人，我自己係年紀唔細嘅藝人，所以更加明白。」
TVB盡力留舊人 年紀大工作少咗好正常
曾志偉強調，TVB好似一個大家庭，已經好努力留住老牌藝人，「TVB呢個大家庭已經好難得，一定長江後浪推前浪，但能保留到幾多舊人喺度，TVB已經盡力做到最好。」佢坦白講，年紀大咗，能演嘅角色少咗，開工日數自然少，「能夠適應角色就更加少，由於角色少，開工日數自然少，當然工作量就會低咗！」不過佢話，TVB仲有情留名分畀藝人，「除咗希望可能份糧，能夠養活自己，起碼喺度有番名，就算簽一個騷，去出邊做嘢都會方便啲。」
影視業淡靜 TVB撐大局都救唔晒
曾志偉話，唔單止TVB員工無工開，成個影視行業都係咁，「𠵱家電影界開戲，少到嚇死你，好多人講做電影要轉行揸的士。」佢話TVB係唯一日日開工嘅公司，撐住80%嘅工作量，「TVB已經係唯一一間日日開緊工，仲能夠幫助業內有限嘅人數，但你話能唔能夠照顧晒呢？好難。」佢承認想照顧同行，但現實係「有人有所得，亦有人有所失」。
《中年好聲音》唔係搶飯碗：市場需求話事
有人話《中年好聲音》參賽者搶飯碗，曾志偉唔認同，佢話：「呢個行業就係咁，就如有網約車亦有的士，究竟大家想坐邊架？」佢覺得唔係搶嘅問題，係市場需求決定一切，「其實冇得講，係成個行業需求問題。」
魯振順「洗碗」講法惹火
魯振順嘅大控訴唔係人人撐，特別係佢拎洗碗工比喻自己，網民反擊：「魯振順講到洗碗好易做咁，人地嗰啲係辛苦錢，不如你自己試下？」佢哋覺得呢啲話貶低咗洗碗工，「憑咩認為你一定可以揾得多過洗碗工？」話佢講嘢唔夠尊重。
歌唱比賽太多 觀眾：而家入行要靠家底
有網民明白點解資深藝人離開TVB，「明白點解有咁多資深藝人都心灰意冷而離巢了！」佢哋批評TVB搞太多歌唱比賽，新人多咗，「搞咁多類似的歌唱比賽，太多新人湧現，而新人的待遇偏低，對公司來說，當然好使好用啦！」但無家底嘅藝人好難捱，「現在做娱樂圈，若沒有家底，靠嗰份量，連裝身都未夠啦！」佢哋話娛樂圈好現實，「唔係你有實力，就一定有人賞識你，一定要吃得開！」仲話TVB而家用啲「唔識的藝人」，節目質素差咗好多。
北上搵錢係出路 觀眾都明白
有網民提到《卡拉之星》嘅王俊棠已北上搵銀，佢哋覺得魯振順有演技同扮嘢功力，「上到去唔會比棠哥搵得少」，北上係條出路。
娛樂模式變 藝人要靠自己
有留言話娛樂方式變咗，電視台都要轉型，「環境變咗、大家娛樂嘅方式亦隨著時間而改變！僧多粥少嘅情況下，藝人要自己搵路」，「做生意又好、做直播帶貨又好、做網紅KOL又好、北上拍劇參加節目都好，唔靠自己搵出路冇人可以保證你一定有工開！」
網民質疑曾志偉「帶笑退休」變空話？
有網民質疑曾志偉講過「希望每一位職藝員做到退休離巢帶着笑容」，話呢句變咗空話。粤語配音組兩年來裁員無停，「一味裁員無下限」，仲限制佢哋賺外快，「似乎想趕絕佢哋」。佢哋提到一啲藝人未約滿已過世，如林保全、朱子聰等，而炳哥（鄭子誠）猝逝前公司私自續約，「算係正式退休」。