曾志偉傳開拍港版《Penthouse》 硬捧愛將蔡潔等四小花上位

曾志偉自年初回巢無綫任高層後，不但大張旗鼓改革綜藝節目，近日更插手劇集，有報道指曾志偉搵外援葉念琛導演籌備以韓劇《上流戰爭》（Penthouse）為藍本的劇集，誓要重奪無綫劇集收視一哥地位﹗

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片