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曾志偉傳開拍港版《Penthouse》 硬捧愛將蔡潔等四小花上位

最新娛聞
撰文：東方新地

曾志偉自年初回巢無綫任高層後，不但大張旗鼓改革綜藝節目，近日更插手劇集，有報道指曾志偉搵外援葉念琛導演籌備以韓劇《上流戰爭》（Penthouse）為藍本的劇集，誓要重奪無綫劇集收視一哥地位﹗
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片

港版《上流戰爭》搶收視

曾志偉年初回巢無綫擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）全面改革綜藝節目，早前無綫公布業績，曾志偉自比五十分，更指未有顯著成績，不過8月獲升職為總經理（節目內容營運），曾志偉統領下改革綜藝節目，有報道指曾志偉會著手搞搞劇集方面﹗有指為重振無綫劇集的龍頭地位，搵來外援葉念琛導演開劇，曾志偉和葉念琛曾合作《72家租客》，對葉導有信心，有指曾志偉搵葉念琛開拍以韓國話題劇 《上流戰爭》（Penthouse）為藍本的港劇，圍繞幾個女角為復仇明爭暗鬥的故事﹗

曾志偉 Penthouse 蔡潔
韓劇《上流戰爭》由金素妍、柳真、李智雅以及嚴基俊主演，播出以來引起熱話﹗ （圖片來源：《上流戰爭》海報）
蔡潔 曾志偉 penthouse
葉念琛導演下的方力申及鄧麗欣成功製作愛情三步曲，令鄧麗欣演「阿寶」成經典角色之一﹗葉念琛曾拍攝港劇《心冤》並找來惠英紅及謝君豪等演出﹗（圖片來源：[email protected]

曾志偉捧愛將蔡潔上位

報道指曾志偉對葉念琛充滿信心，放手交給對方籌備，不過女主角方面當然有話事權，據知曾志偉愛將蔡潔是主角之一，並力捧蔣家旻、劉佩玥及陳瀅等小花上位﹗蔡潔是邵氏藝人，她和曾志偉曾在《香港仔》有肉搏床戲，曾志偉一早睇好蔡潔是可造之才，今次隔空合作相信一定可以擦出火花﹗有指葉念琛亦會幫手搵外援入劇組，務求帶給觀眾更多新鮮感，網民最關心有沒有曾志偉的新抱王敏奕﹗

蔡潔 曾志偉 penthouse
32歲蔡潔華姐出身，氣質及外型被指激似李佳芯﹗（圖片來源：[email protected]
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曾志偉年初成為無綫高層後，上任八個月升職，真威水﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
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蔡潔的入行處女作《香港仔》，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。（圖片來源：電影《香港仔》截圖）
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蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，當年首次拍攝香港電影，就要全裸拍情慾戲，蔡潔直言沒有考慮太多，一口答應拍攝，又指劇情需要性感冇底線﹗（圖片來源：電影《香港仔》截圖）

蔡潔以外 再硬捧三小花上位

曾志偉曾在訪問中指無綫有別於其他電視台，以合家歡家庭觀眾為主，所以節目內容不能太另類，因為唔可以教壞細路，要有界線﹗曾志偉又透露無綫主席許濤向他打強心針可以開源不用節流，證明公司願意投放金錢在不同製作上﹗

蔡潔 曾志偉 penthouse
32歲劉佩玥近年劇接劇，備受力捧﹗（圖片來源：[email protected]
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32歲陳瀅剛拍畢擔正古裝劇《痞子殿下》﹗（圖片來源：[email protected]
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蔣家旻去年奪飛躍進步女藝員獎，今年憑《換命真相》提名最佳女配角，被指為大熱﹗（圖片來源：[email protected]

同《家族榮耀》撞橋？

最愛拍攝恩怨情仇、明爭暗鬥劇集的金牌監製梁家樹，監製的大製作網劇《家族榮耀》，卡士陣容強大有張智霖、楊茜堯（楊怡）、熊黛林、黃浩然、 李彩華、羅子溢（羅仲謙）等，內容講述家族三代人的明爭暗鬥故事，據知myTVsuper已購入該劇﹗

《家族榮耀》是優酷和寰亞傳媒出品的時裝家族劇集，梁家樹及陳德修監製、張智霖、楊茜堯、李彩樺、羅子溢、熊黛林、黃浩然、梁靖琪及郭政鴻主演﹗（圖片來源：微博@家族榮耀）
《家族榮耀》是優酷和寰亞傳媒出品的時裝家族劇集，梁家樹及陳德修監製、張智霖、楊茜堯、李彩樺、羅子溢、熊黛林、黃浩然、梁靖琪及郭政鴻主演﹗（圖片來源：微博@家族榮耀）
笑臉背後暗藏陰謀，各懷鬼胎﹗（圖片來源：《家族榮耀》預告片截圖）
笑臉背後暗藏陰謀，各懷鬼胎﹗（圖片來源：《家族榮耀》預告片截圖）
陳曼娜和于洋﹗（圖片來源：《家族榮耀》預告片截圖）
陳曼娜和于洋﹗（圖片來源：《家族榮耀》預告片截圖）

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