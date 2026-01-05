曾志偉辭職總經理5次先成功 自嘲「敗家仔」引熱議 透露離任後計畫

72歲曾志偉在《萬千星輝頒獎典禮2025》獲頒「萬千星輝榮譽傳奇」大獎後，突然在台上宣布辭任TVB總經理一職，結束5年任期。他透露自己曾經「辭咗5次職」才成功，更自嘲是「敗家仔」，但強調最重要是令TVB廣告重新回歸，網民對他的坦率發言議論紛紛。