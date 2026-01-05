曾志偉辭職總經理5次先成功 自嘲「敗家仔」引熱議 透露離任後計畫
曾志偉1月21日正式離任 自爆辭職5次先成功
曾志偉接受訪問時神情輕鬆，透露自己5年前於1月21日入職總經理，即本月21日就會正式離任。他笑言雖然已在休假中，但仍會有固定開會時間，更爆出驚人內幕：「辭咗5次職」才成功。這位娛樂圈資深人士坦言在任期間想做的工作已完成得七七八八，暗示早有離意但一直未能如願。
身體負荷唔到成主因 不習慣朝9晚5作息
談到請辭原因，曾志偉直言不習慣做總經理要在早上9點、10點開會的作息，笑說自己習慣2點才出現。他坦承總經理一職過於繁忙，表示「我想去做一啲新嘅嘢，所以我就同公司同主席請辭，就話不如畀我嘗試新嘅嘢。舊嘅嘢，我覺得我啲同事全部都接到棒，可能關身體負荷唔到事。呢個唔係負荷唔到，係一個習慣。其實我自己係一個好鐘意，即係習慣電影嘅一個自由人。」
曾志偉想重返電影圈 坦言電視工作無止境
曾志偉解釋做電視與做電影的分別，指電視是無休止的工作，不能停下來。他形容「電視係冇得休息，你做一個好好嘅《香港小姐》，你想停呀，馬上就嚟緊台慶，做完台慶你覺得好滿足，馬上嚟緊頒獎典禮。咁頒獎典禮就完咗，跟住又有賀歲呀，即係又要做年三十晚。咁跟住又可能又有其他嘅大型節目。根本係一個無止境。」他表示離任後想回歸電影圈貢獻，坦言已離開了5年，是時間「做返啲嘢」。
離任後想做清談節目 如蔡瀾般享受自由
言談中，曾志偉透露離任後可能會開一些清談節目，就似蔡瀾一樣享受自由。他表示身在其位做總經理不可以亂噏，但離任後就擁有較大自由度，可以更隨心所欲地表達自己。這位「獎門人」明顯渴望重拾昔日在娛樂圈的自由身份，不再受制於公司高層的身份束縛。
曾志偉自嘲敗家仔 強調TVB廣告重新回歸最重要
最令人印象深刻的是曾志偉的自嘲發言，他表示「而家公司都同我講，我係敗家子，我唔係賺錢，我賺個節目俾佢賣廣告，但係廣告唔係落我袋，所以我係洗錢。我屋企係洗錢，但係我洗屋企錢，我係冇幫屋企賺到錢。」不過他強調最重要的成就是「最緊要大家覺得，而家TVB廣告返哂嚟。點解廣告返哂嚟，因為佢哋覺得喺TVB賣廣告真係生意好咗好多，呢個就係最緊要嘅。」
網民熱議曾志偉坦率發言 讚其為TVB付出良多
曾志偉的坦率發言在網上引起熱烈討論，不少網民讚賞他的真誠和幽默感。有網民留言「曾志偉真係好坦白，做咗5年總經理都肯承認自己係敗家仔」、「佢講得啱，最緊要係廣告返嚟，證明TVB真係有起色」。