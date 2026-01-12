一周星星｜曾志偉驚爆任總經理5年「得不償失」！自評僅50分原因竟是…

現年72歲的曾志偉早前卸任TVB總經理一職，近日他接受訪問時，竟以「得不償失」來形容這五年的管理層生涯，言談間充滿感慨！志偉坦言雖然獲得了觀眾的肯定，甚至有陌生人特地走回頭感謝他，讓他「成個人冧晒」，但同時也失去了寶貴的黃金十年退休生活。究竟為何他對自己的表現只給出50分的低分？背後似乎隱藏著不為人知的辛酸。