一周星星｜曾志偉驚爆任總經理5年「得不償失」！自評僅50分原因竟是…
廣告
現年72歲的曾志偉早前卸任TVB總經理一職，近日他接受訪問時，竟以「得不償失」來形容這五年的管理層生涯，言談間充滿感慨！志偉坦言雖然獲得了觀眾的肯定，甚至有陌生人特地走回頭感謝他，讓他「成個人冧晒」，但同時也失去了寶貴的黃金十年退休生活。究竟為何他對自己的表現只給出50分的低分？背後似乎隱藏著不為人知的辛酸。
曾志偉親解得不償失 街坊一句多謝冧晒
曾志偉在訪問中深入剖析了「得不償失」的感受。他認為「得」在於學會了管理層的運作模式，更重要的是得到了大眾的肯定。他分享了一段溫馨經歷：「最開心係街見到好多陌生人，三唔識七要行番轉頭搵我話：『多謝你呀曾生。』『多謝我咩呀？』『好好睇呀依家啲節目』，即刻成個人冧晒。」這份來自觀眾的直接反饋，成為他五年任期中最珍貴的收穫。然而，談到「失」，他則大嘆犧牲了理想中的退休生活，直言：「我最記得我60歲生日嗰時，我猛咁同人講黃金十年呀，我呢十年要好好享受人生…無端端臨尾仲要走番嚟TVB捱騾仔喎。」
曾志偉自評表現僅50分 驚揭狂開過千節目
當被問到為自己過去五年的工作表現評分時，曾志偉毫不猶豫地給了自己一個「50分」的合格邊緣分數，但他強調「盡力就100分」。他解釋，之所以評分不高，是因為在有限的人手下，未能完全實現所有改革。他更驚爆自己工作強度極高，甚至有同事辭職時抱怨「你返嚟真係做死人」，直言其他電視台一年只做一個節目，相比之下TVB的工作是「不停手」。志偉透露：「原來我哋度咗過千個節目，邊用得晒！」這番話揭示了他對節目創作的熱情與瘋狂，但也反映出在現實資源限制下，許多構思無法實現的無奈與遺憾。
總經理生涯回顧 捱騾仔日常無止境
回顧這五年的「捱騾仔」生涯，曾志偉形容在TVB的工作是「冇得停架喎」。他生動地描述了電視台緊湊得令人窒息的節奏：「好似做完港姐咁，聽日台慶又嚟喇，做完頒獎典禮又嚟喇，無止境地…不停度嘢諗嘢。」這種永無休止的創作壓力，與他原本嚮往的「行得走得wet得」的黃金十年退休計劃形成強烈對比。這段經歷雖然讓他學到很多，但也確實讓他失去了享受人生的寶貴時光，完美詮釋了他口中的「得不償失」，箇中滋味只有他自己最清楚。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期