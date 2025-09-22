曾志偉北上被寸「TVB沒落」霸氣反擊一句KO對手 親揭公司驚人盈虧實況
曾志偉《王牌對王牌》遭導演唐國強當面挑機
在內地熱門綜藝節目《王牌對王牌》的一對一對決環節中，TVB副總經理曾志偉與內地導演唐國強正面交鋒。唐國強毫不客氣地拋出尖銳問題，直接引用網民言論，向曾志偉提問：「有些網友說TVB這些年沒落了，你承認嗎？你怎麼看？」這個突如其來的質問讓現場氣氛瞬間變得嚴肅起來。
霸氣回應TVB稱王「不會沒落」
面對唐國強的直接挑戰，曾志偉顯得相當從容，他大方地回應道：「TVB是做內容的，內容為王，沒有一樣東西是沒內容的，我們是做內容的，所以TVB是不會沒落的。」他以內容創作為核心，堅定地表達了對公司前景的信心，言辭之間充滿自信，完全沒有被對方的氣勢壓倒。
親揭TVB由虧轉盈真相
唐國強並未就此罷休，繼續追問：「有人說是因為你做了總經理所以說不行了？」對此，曾志偉更進一步，直接揭露了公司的財務實況，他呼籲大家不要盡信網絡傳聞，並強勢反擊：
「我告訴你，不要看網上的新聞，大部分是假的，要看事實。我進去時TVB是虧本的，今年是賺錢的。」
此話一出，立即被截圖廣傳，也為他自2021年重返TVB擔任高層以來的成績給出了最直接的證明。
網民熱議TVB沒落話題
雖然曾志偉在節目中給出了強而有力的回應，但關於「TVB沒落」的討論早已在網上持續多年。不少網民認為近年TVB劇集質素下降、星光黯淡，是導致觀眾流失的主因，經常在討論區留言感嘆「回不去以前的輝煌時代」、「來來去去都是那幾個演員」。今次曾志偉公開盈利數據作為反擊，再次引發了網民對電視台前景的熱烈討論。
曾志偉上月否認劇集減產傳聞
曾志偉上月出席《中年好聲音4》招募活動時，親自回應外界關注的TVB劇集減產傳聞。他承認近年自家製劇集看似有所減少，但實際上是因為與不同平台的合作機會增加，加上每個電視檔期的劇集播放數量並無減少，製作量自然不會下降。曾志偉強調，TVB擁有龐大的藝人陣容，未來仍會積極拍攝及發展劇集業務。
網民心痛藝人無工開：五音不全都要唱
不過，也有網民在社交平台發文質疑，TVB是否因財困而減少拍劇，更直言心痛不少TVB藝人「無劇可拍」。他們指出，一眾一線藝人如陳展鵬、林夏薇、張振朗、姚子羚及袁偉豪等，近期紛紛開演唱會搵外快，甚至狠批當中有幾位藝人「五音不全」卻被迫登台唱歌。
其他網民亦紛紛留言附和，直言希望能夠看到這班藝人拍劇而非轉戰歌壇：「陳展鵬唱歌都OK，其他嗰啲真係……張振朗同姚子羚開Show都唔練歌，唱一事無成都可以走晒音」、「佢開支咁大，基本上少廣告同收入已經年年蝕錢」等。