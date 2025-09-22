曾志偉北上被寸「TVB沒落」霸氣反擊一句KO對手 親揭公司驚人盈虧實況

近日，TVB高層曾志偉登上內地綜藝節目《王牌對王牌》，竟在節目中被當面質疑TVB已然沒落，場面一度緊張。面對尖銳提問，曾志偉非但沒有迴避，更霸氣十足地正面反擊，並首度公開TVB真實的盈虧狀況，究竟這盤數是賺是蝕？