72歲曾志偉傳卸任TVB總經理 明晚頒獎禮設特別環節 交代最新去向惹猜測
72歲曾志偉即將告別TVB總經理寶座！消息指無綫將在明晚（4日）澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》特設重量級環節，向這位娛樂圈老將致謝，更傳出神秘嘉賓「校長」譚詠麟將現身為他頒獎。志偉哥早前一度否認離職傳聞，這個突然轉彎令圈內人士議論紛紛。
曾志偉台慶澄清未離職 如今卻傳卸任
回想去年11月台慶期間，曾志偉被傳媒追問離職傳聞時，他斬釘截鐵回應「總有一日唔做，但不是而家，暫時未炒魷魚，都是這個位，件事是誤傳」，更澄清自己未有計劃離開TVB。當時好友陳百祥爆料指曾叫他不要再做，曾志偉當時附和戲言就快不做，又說留待台慶再講，如今看來這番話確實別有深意。消息人士透露，曾志偉在TVB擔任總經理的五年期即將屆滿，公司高層早已有所安排。
TVB明晚頒獎禮特設環節答謝曾志偉
據知情人士爆料，TVB將於明晚的《萬千星輝頒獎典禮2025》準備特備環節感謝曾志偉多年來對TVB的付出，同時邀請了一位嘉賓好友向他頒發重量級大獎。消息指這位神秘嘉賓極可能是「校長」譚詠麟，二人友誼深厚，由譚詠麟出馬頒獎確實意義重大。這個突如其來的安排令外界猜測，TVB是否想藉此機會為曾志偉的離任作個體面收場，避免外界過度揣測。
曾志偉將轉任顧問身份退下火線
消息透露，曾志偉稍後將退下火線卸任總經理一職，轉以顧問身份上陣，每月現身例會給予專業意見。這個安排既保留了他在TVB的影響力，同時亦讓他有更多時間處理其他事務。曾志偉2021年1月應邀重返TVB擔任副總經理，同年9月迅速獲升任為總經理，全面負責TVB的主要內容營運，包括各類內容的製作以及節目採購及策劃，可謂功不可沒。
網民質疑曾志偉講一套做一套
消息傳出後，網民紛紛在社交平台留言討論，有人直言「之前話唔走，而家又話要走，講一套做一套」，亦有人認為「做到72歲都算好勤力，係時候退休享福」。部分網民更關心他的接班人選，「邊個會接手佢個位？TVB又要大執位啦」。不過亦有支持者表示理解，「佢都一把年紀，轉做顧問都好，唔使咁辛苦」。
圖片來源：東方新地、YouTube圖片資料或影片來源：原文刊於新假期