72歲曾志偉傳卸任TVB總經理 明晚頒獎禮設特別環節 交代最新去向惹猜測

72歲曾志偉即將告別TVB總經理寶座！消息指無綫將在明晚（4日）澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》特設重量級環節，向這位娛樂圈老將致謝，更傳出神秘嘉賓「校長」譚詠麟將現身為他頒獎。志偉哥早前一度否認離職傳聞，這個突然轉彎令圈內人士議論紛紛。