曾志偉退任TVB總經理 最新工作安排揭盅！將專注1項重任
曾志偉1月21日正式轉職 結束總經理身份
TVB正式宣布曾志偉將於2026年1月21日起，由現任總經理（節目內容營運）一職轉任新成立的諮詢委員會召集人。這個全新職位專責就新節目內容及策略方向向董事局提供建議，曾志偉將憑藉深厚的行業經驗與對內容創作的獨到洞察，就新技術應用及跨界策略合作提供策略性建議。這次職位調動距離他2021年1月重返TVB擔任副總經理，剛好服務滿5年時間。
行政主席許濤高度讚揚 稱其貢獻卓越
行政主席許濤對曾志偉的貢獻給予高度評價，表示「自2021年1月重返TVB出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目內容）以來，曾志偉先生啟動了一項重要的節目內容改革藍圖，並聯同多個內部團隊開拓全新的節目領域」。許濤更透露曾志偉在同年9月獲委任為總經理（節目內容營運），統籌內容製作及合拍劇項目，為TVB未來的內容版圖奠下堅實基礎。
曾志偉打造綜藝科監製梯隊 培育新一代創作力量
在製作人才與團隊創作戰略方面，曾志偉過去著力打造TVB綜藝科監製梯隊，推動團隊在創作力、專業度與項目管理上快速躍升並逐步獨當一面。他於去年年初已完善接班機制與人才梯隊，系統性識別與培育具潛質的新一代創作力量，令TVB在內容革新、創意傳承與組織動能上持續進化，形成可延展的創作體系與專業標準。
《聲夢傳奇》《中年好聲音》爆紅 收視口碑齊升
在曾志偉的創意定調與團隊高效執行下，監製團隊先後推出多個備受觀眾喜愛、屢獲榮譽的TVB旗艦節目。當中包括《聲夢傳奇》、《好聲好戲》、《中年好聲音》系列、《聲生不息》、《開心無敵獎門人》、《獎門人感謝祭》、《香港小姐》、《亞洲超星團》、《女神配對計劃》、《滿足的味道》、《今晚乜都拗》，以及TVB Plus（82台）最新AI愛情短劇《在我心中，你是獨一無二》。
多個節目斬獲亞洲級榮譽 證明製作實力
這些節目內容版圖橫跨綜藝、音樂、真人騷、美食、旅遊與AI短劇，多維拓展TVB的內容邊界。其間，《中年好聲音》系列收視與口碑齊升、覆蓋全球華語觀眾；《滿足的味道》斬獲多項亞洲級榮譽；《今晚乜都拗》勇奪「亞洲影視內容大獎2025」最佳清談節目金獎，清晰印證團隊在題材選擇、製作水準與品牌運營上的整體競爭力。
TVB期盼曾志偉新職務發揮創意視野
TVB表示曾志偉協助節目內容走向更多元、更具啟發性的方向，為公司注入嶄新動力與視野，成就香港影視文化的重要標竿。展望未來，TVB期盼曾志偉於新職務上繼續發揮其創意視野與策略洞察，進一步強化TVB在內容創新與夥伴合作上的發展。這次職位調動被視為TVB管理層架構的重要調整，為電視台未來發展方向帶來新變化。