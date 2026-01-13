72歲曾志偉卸任後包廂狂歡片段流出 與雲南辣妹熱情互動
72歲曾志偉卸任TVB總經理後重獲自由身，近日與譚詠麟、羅家英等老友組成「香港明星足球隊」遠赴雲南參加明星賽。卸任後的「獎門人」心情大靚，在當地不僅狂歡掃街大受歡迎，更流出與當地美女熱情互動的片段，72歲依然活力十足的表現引發網民熱議！
曾志偉包廂狂歡與雲南辣妹熱情互動
足球友誼賽結束後，曾志偉與一眾兄弟們在當地的特色飯店包廂內舉行慶功宴。畫面中見到卸任後的志偉顯得「無債一身輕」，與好友在包廂內盡情狂歡。席間，志偉更與現場多位年輕貌美的「雲南辣妹」熱情互動，畫面相當熱鬧。在酒席間手舞足蹈，開懷大笑，興致高昂時更開心拍掌。最矚目的一幕是酒席間一位年輕貌美的女子叼起酒杯「倒身拗後」，而曾志偉則俯身向前以口代手，小心翼翼地湊上嘴巴飲酒，這種傳統的敬酒方式令現場氣氛推向高潮。
志偉哥雲南掃街零架子親民表現獲讚
除了參加足球賽，曾志偉還與友人在雲南昆明的大街小巷「掃街」。面對路人的注目，他表現得極之自在，絲毫沒有巨星或高層架子。不少雲南網友發文表示「偶遇曾志偉」，照片中的志偉打扮休閒，在逛街時對合照要求都來者不拒，表現極之親民。72歲的他依然精神奕奕，與當地民眾互動時笑容滿面，完全沒有退休高層的距離感，反而像個普通遊客般享受旅程。
五度請辭終獲批准重獲自由身份
曾志偉早前在《萬千星輝頒獎典禮2025》獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」大獎時，已親口證實將卸下總經理職務。他受訪時坦言，過去五年任職期間，曾先後五次提出請辭。志偉笑指子女們早就「恐嚇」他要早點休息，如今轉任顧問後，他表示未來最想做的事就是「返港姐問吓問題」，甚至想去學中醫。從他在雲南的表現可見，卸任後的志偉確實如釋重負，重新找回了昔日的活力和自在感。
網民熱議志偉哥退休生活超Chill
曾志偉在雲南的狂歡片段在網絡瘋傳後，不少網民都為他的精神狀態感到驚喜。網民紛紛留言「志偉哥退休生活好Chill」、「這才是真正的生活，期待再看到他主持節目！」、「72歲還這麼有活力，真的很厲害」。
