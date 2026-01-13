72歲曾志偉卸任後包廂狂歡片段流出 與雲南辣妹熱情互動

72歲曾志偉卸任TVB總經理後重獲自由身，近日與譚詠麟、羅家英等老友組成「香港明星足球隊」遠赴雲南參加明星賽。卸任後的「獎門人」心情大靚，在當地不僅狂歡掃街大受歡迎，更流出與當地美女熱情互動的片段，72歲依然活力十足的表現引發網民熱議！