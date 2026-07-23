曾比特拍MV突遭撞破親密場面 竟因一件事誓轉型做型男
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歌手曾比特（Mike）近期推出全新廣東歌，並找來同門師妹擔任女主角，二人在電梯內上演極度浪漫的親密戲份。怎料拍攝中途突然發生極度爆笑的突發事件，原本甜蜜的氣氛瞬間急轉直下，背後真相令人驚訝。
曾比特劉紜蔚𨋢內險吻遭亂入
這次新歌MV特意邀請師妹劉紜蔚合作，當中一幕電梯對手戲可謂極具挑戰性。劇情要求女方將男主角拉到面前，正當兩人準備上演近乎親吻的親密動作時，電梯門竟然毫無預警地打開。門外兩名途人撞破這個尷尬瞬間，不但沒有退縮，反而大模斯樣直踩入內齊齊搭𨋢，令原本充滿粉紅泡泡的甜蜜戲碼當場崩壞。
途人狂讚外貌男主角極度無奈
最離奇是這兩名不速之客入𨋢後全程滔滔不絕，其中一人死盯着男主角不斷驚呼：「嘩！你好靚仔喎。係咪日本人呀？呀！你邊樹人呀？你好靚仔喎！」該名途人不停追問，甚至在發現搭錯𨋢臨走前，依然堅持這名歌手絕對不是本地人。面對途人突如其來的連環熱情狂讚，當事人只能展露極度無奈笑容，整個荒謬過程令他當場哭笑不得。
曾比特IG大吐苦水誓轉型
經歷這次奇遇後，他在個人社交平台上大發長文，直認自己思考歌詞中笑話的能力已經大幅退步。面對同事和朋友紛紛踴躍提供各種無厘頭點子，他經過深思熟慮後終於得出一個重大結論。他坦言發覺自己根本不適合走搞笑路線，並正式宣布未來將會徹底改變形象：「所以而家決定希望俾自己行番型男路線、靚佬路線。」
曾傲棐作曲人身體抱恙減產量
回顧本年度音樂發展歷程，這首新歌已經是他今年第三首派台作品，早前更特別為曾傲棐歌曲大展作曲才華。不過他無奈透露最近一兩個月身體狀態極度不理想，直接導致音樂產量大幅減少。現時他正積極調理身體，期望盡快恢復狀態去追回進度，並預告已準備好錄製一首親自參與填詞及作曲的全新心血結晶。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期