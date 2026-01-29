32歲曾比特戶外音樂會感觸落淚 自爆唔甘心得兩首歌被記得

現年32歲的曾比特（Mike）近日回歸香港樂壇大展拳腳，不但轉投新公司推出全新廣東歌《雪出個未來》，更成功舉辦戶外音樂會與粉絲見面。曾比特日前接受訪問時坦言「唔甘心得一兩首歌被記得」，更在演唱會尾聲時感觸落淚，令在場觀眾為之動容！