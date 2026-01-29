32歲曾比特戶外音樂會感觸落淚 自爆唔甘心得兩首歌被記得
曾比特自爆唔甘心只有兩首代表作
出道五年的曾比特雖然憑《我不如》、《我不是邱比特》等歌曲深入民心，但他在訪問中卻透露內心的不甘：「說真的，因為都五年出道了，我的廣東歌的數量其實都比較少，比較陷幽，或者大家最記得都是開頭那天兩首。」他更直言不諱地表示：「所以我不想給大家的印象，或者給大家覺得曾比特就只有兩首歌，對我內心我都會覺得我不甘心。」這番話道出了他多年來的心聲，原來一直被外界視為成功歌手的他，內心卻有著巨大的遺憾和不滿足感。
歌迷來信表達擔心令Mike感愧疚
更令曾比特感到愧疚的是歌迷們的關心和等待。他透露經常收到歌迷來信：「我鼓勵歌迷唔好破費，改為寫信畀我，所以我成日收到好多信。佢哋都好擔心，會想我多啲唔同地方有show、可以見面，大家都擔心我嗰段時間會點。」面對歌迷的期望，曾比特坦言感到壓力：「嗰刻會覺得少少辜負咗大家嘅期望。所以點解想出多啲歌，佢哋等咗咁耐，想畀返大家一個滿意嘅答覆。」他更自嘲過去幾年的發展：「之前大家認識嘅曾比特就好似一個翻唱歌手，唔係一個職業歌手。」
戶外音樂會尾聲感觸落淚場面感人
日前曾比特舉辦的戶外音樂會圓滿落幕，不但有新公司同門師妹許靖韻和樂隊Days in White現身撐場，更吸引大批粉絲到場支持。然而最令人印象深刻的是，曾比特在演唱最後一首歌時竟然感觸落淚，當被問及有什麼觸動他時，他一度不願回應，只說是「假的眼淚」。後來他才透露：「我覺得自己有一段很長的時間，我覺得在歌詞上有一種很鼓勵，告訴大家要相信自己，因為這一句也是我的一個小小的助誘。」這個真情流露的時刻，讓在場觀眾都感受到他內心的激動和感恩。
新公司新目標望兩個月推一首新歌
加入新公司後，曾比特對未來充滿期望，他透露目標是「希望兩個月可以推出一首歌，再兇狠一點看看Mike能否支持到一個月推出一首」。他更表示自己也有參與創作：「其實我自己也有寫，本身在第一次大家選擇Demo的時候，我也有寫過自己的作品，可惜還沒有成氣候。」對於音樂風格，曾比特希望能夠嘗試更多元化的類型：「不知道有多少人喜歡我，我喜歡聽搖滾，我喜歡玩樂，不知道有多少人知道這件事。」
網民支持曾比特回歸廣東歌壇
曾比特的真情告白和回歸宣言獲得不少網民支持，有粉絲留言：「終於等到Mike出廣東歌，支持！」、「見到佢喊真係好感動，加油！」、「希望可以聽到更多曾比特嘅原創作品」。也有網民認為：「做歌手最重要係有自己嘅作品，翻唱始終唔係長遠之計」、「期待佢可以突破自己，唔好淨係停留喺慘情歌」。