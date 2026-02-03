曾比特透露與英皇娛樂簽約是緣分 罕有正面回應與舊東家關係
曾比特罕有正面回應舊東家關係
對於與舊公司的合作經歷，Mike表示已經發生的事只好接受，當下自己的能力不足，未能改變現狀。他坦言：「當時公司叫我參加，大家都冇諗過之後發生嘅事，呢個節目係一個形式，但個人希望係以一些原創作品、屬於曾比特的作品讓人認識。比較遺憾節目之後回到香港，大家都問『曾比特去咗邊呢？』其實粉絲都擔心，因為我都真係一段好長時間靜落嚟，佢哋都好想我有多啲作品、節目、曝光。」Mike更被定型為「翻唱歌手」，在《聲生不息》迎來人生小高峰後卻沒有任何後續發展。
與霍汶希偶遇促成英皇簽約緣分
問到可曾因為跟舊公司的合作經歷，令他考慮當獨立歌手不再簽約，Mike直認完約之後有思考未來應該要怎樣做。他表示：「簽大公司係一條路，做獨立歌手就好似易啲，自己控制多啲，但做人唔可以淨係諗好處，都要諗壞處。如果獨立歌手，就要發多啲力，當我淨係識唱歌時，仲要兼顧唱歌以外運作嘅事，我真係唔太識。」跟霍汶希認識是在完約之後一場偶遇，他形容是「好有趣緣分」，在私人場合碰到面後大家互相交談，理念很相近，慢慢談到工作，對方給予很多信心促成合作。
簽約一刻曾猶豫直至小會議才定心
Mike坦言簽約時有一刻腦海閃過不少顧慮和擔憂，思索了片刻，直至簽約後開了一個小會議，才真正令自己定下來。他興奮地說：「喺呢個會，大家都喺度揀demo，之前未試過揀demo各樣，第一次發覺音樂類型上係可以選擇，我可以有自己想法俾大家知，因為有溝通。我係幾鍾意啲rock類型，好慶幸可以表達到，而且做歌嘅時候，我嘅參與度好高！」當Mike訴說跟英皇合作時的點滴，能感受到他的喜悅，他認為藝人跟公司是雙向的，大家有不同觀點但可從中找到平衡。
曾比特感恩過去不說舊東家惡言
儘管舊公司的安排令他過去幾年的發展平平無奇，但Mike覺得最重要是不要後悔及遺憾，他也感激跟舊公司的緣分。他大方表示：「我都想多謝舊公司，無佢哋簽我，我都唔會坐喺度同大家做訪問，呢個好緊要。可能去到某個位，大家都要成長，有一個新地方令自己有新嘅覺悟、進步。喺呢個moment可能係對自己一個新挑戰，有新嘅鍛煉。最重要做決定時，會唔會令自己後悔同遺憾。」這番話展現了Mike的成熟態度，沒有因為過去的不如意而說舊東家的惡言。
新歌雪出過未來訴說堅持重要性
《雪出過未來》是他以英皇歌手身份的頭炮作，不是談情說愛的K歌，而是訴說過去自己的感受。Mike直言希望憑歌曲讓大家明白堅持是很重要，正如歌詞所唱：「超級痛苦 但絕對撐得住」。早前Mike以英皇歌手舉行一次戶外個唱，過百fans冒住寒冬支持自己，最終他亦不禁落淚。他表示與過去的經歷無關，而fans可以跟他面對面接觸，是Mike一嚮往已久的事，等足多年終可重新出發。