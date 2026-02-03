曾比特透露與英皇娛樂簽約是緣分 罕有正面回應與舊東家關係

32歲曾比特沉寂多年後突然宣布轉投英皇娛樂，結束與舊東家的合作關係！這位憑《我不如》唱至街知巷聞的爆炸頭歌手，雖然在《聲生不息》爆紅一時，但不知何故舊公司經常沒有任何安排讓他「食住上」，令不少樂迷認為Mike原本可以發展得更好。如今轉身成為英皇歌手，他在訪問中多次提到最開心的是可以向公司表達想法，或多或少反映過去的他身處孤立無援的情境。