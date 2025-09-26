曾比特驚傳過檔英皇？ 霍汶希微博一張相洩天機 官方回應非常「曖昧」

金牌經理人霍汶希（Mani）日前一個微博帖文，竟然意外洩露旗下藝人動向？Mani發文宣傳容祖兒、鄧小巧及曾比特將一同出席大灣區音樂晚會，但曾比特明明是環球歌手，此舉即時引爆網民熱議，瘋傳他已秘密轉投英皇娛樂，究竟真相如何？