曾比特驚傳過檔英皇？ 霍汶希微博一張相洩天機 官方回應非常「曖昧」
金牌經理人霍汶希（Mani）日前一個微博帖文，竟然意外洩露旗下藝人動向？Mani發文宣傳容祖兒、鄧小巧及曾比特將一同出席大灣區音樂晚會，但曾比特明明是環球歌手，此舉即時引爆網民熱議，瘋傳他已秘密轉投英皇娛樂，究竟真相如何？
霍汶希微博宣傳照引爆猜測
事件的導火線源於英皇高層霍汶希的一則微博更新。她為宣傳將於9月28日舉行的大灣區電影音樂晚會，貼出了一張集合了容祖兒、鄧小巧及曾比特的宣傳照。由於霍汶希過往主要為英皇自家藝人宣傳，這次罕有地將環球唱片旗下的曾比特納入其中，舉動極不尋常，立即觸動了網民的八卦神經，紛紛猜測這是否意味著曾比特已經過檔英皇，而霍汶希的帖文就是「官方預告」。
曾比特傳遭環球冷待早萌去意
曾比特自從憑藉內地節目《聲生不息》爆紅後，人氣一時無兩，更接連參與《披荊斬棘2》等大型綜藝，事業前景一片光明。然而，當時已有傳聞指其所屬的環球唱片未有乘勝追擊，反而對他採取冷待態度，令他萌生去意。翻查資料，2022年曾有報道指他與環球簽下三年合約，若以此推算，合約在今年剛好屆滿，令他轉投新公司的傳聞更添幾分真實性。
霍汶希親自回應加盟傳聞
隨著網上討論愈演愈烈，甚至有娛樂評論人聲稱曾比特已確定加盟英皇，傳媒立即向霍汶希求證。對於曾比特是否已成為英皇一員，霍汶希沒有直接承認或否認，反而留下了一段充滿想像空間的回應，她表示：「我哋公司一直都好欣賞佢，好想同佢合作嘅，努力中，希望有機會合作。」這番曖昧的言論，不但未能平息傳聞，反而讓外界更加期待合作成真。
網民熱議曾比特新動向
霍汶希的帖文及回應在網上掀起巨大迴響，大批網民湧入討論區留言，對曾比特可能轉會的消息感到非常興奮。不少粉絲認為以英皇的資源和在內地市場的影響力，絕對能為曾比特的事業帶來新高峰，紛紛表示支持。有網民留言表示：「如果係真就好，英皇資源多好多！」、「環球真係唔識寶，浪費咗Mike！希望佢有更好發展。」看來大眾普遍樂見這次變動。
圖片來源：IG@vivianchowwaiman、IG@mikeeeee___、微博截圖、ig@manifokfok資料或影片來源：原文刊於新假期