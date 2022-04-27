曾江去世｜被四哥謝賢摑一事當年只係一場戲 曾等四哥致電道歉

猶記得2015年8月時，謝賢(四哥)在《4個小生去旅行》記者會上怒摑曾江，事件震驚娛樂圈，成為全港市民茶餘飯後的話題。事隔多年，四哥出席活動時重提此事，竟然話自己同曾江不知幾老友， 大爆當年怒摑一幕其實係做戲，仲話自己好陰功…