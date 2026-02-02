34歲「長腿女神」三年抱兩產後極速收身 腹肌線條鮮明網民驚嘆！
曾淑雅閃婚三年抱兩 成人生贏家
曾淑雅在2023年突然宣布婚訊震驚娛樂圈，同年11月順利誕下兒子Kobe，去年元旦再度報喜宣布懷上第二胎，7月女兒平安出世，成功在三年內湊成「好」字。這位34歲女神的人生節奏之快令人咋舌，從單身貴族到兩孩媽媽的華麗轉身，展現了她在家庭規劃上的果斷決心。短短時間內連續懷孕生產，對任何女性的身體都是極大挑戰，但Jumbo卻能在產後迅速恢復，實在令人佩服她的毅力和決心。
產前準備功夫做足 體重反而更輕
曾淑雅在社交平台詳細分享第二胎的恢復心得，透露自己今次做足產前準備工夫。她表示「產前有keep住做weight training，而且每日都會同仔仔去公園行，運動量比第一胎大左好多，真係日日行甘濟」。透過積極運動態度讓她在懷孕期間保持良好體能狀態，最終體重比第一胎輕了2公斤左右。她強調日常與兒子到公園散步已成為習慣，既能陪伴孩子又能維持運動量，一舉兩得的做法展現了她作為媽媽的智慧。
產後修復計劃嚴格執行 半年即搞掂！
在產後恢復方面，曾淑雅制定了詳細的修復計劃並嚴格執行。她分享「產後就正常坐月，食得簡單清淡，蒸為主，夠2個月就開始紮肚，先做修復運動，等傷口唔痛就開始做腹既運動，另外仲配合做埋消脂機」。她的飲食策略是「完左坐月，一直飲食3餐正常，少飯多食蛋白質，最緊要係介甜食同盡量唔食消夜」。配合3個月的母乳餵哺和束腹帶的使用，她成功在半年內恢復正常身形，體脂率達到22%左右。
體脂管理目標明確追求完美身形
作為健身愛好者，曾淑雅對自己的體脂管理有明確目標和專業認知。她坦言「上一胎自己就用左1年時間先去番19%既體脂，而今胎6個月暫時去到體脂22%左右，仲要減多5%先去番到我既目標運動身形」。她計劃接下來要進行「負重訓練加帶氧運動，減脂同時搵番我既肌肉番黎」。
網民讚嘆：恢復得咁快
曾淑雅的產後恢復分享引發網民熱烈反響，大家紛紛留言讚嘆她的毅力和效果。網民留言「勤力的靚媽媽」、「超級fit」、「係一個開心Bb」、「恢復得咁快」等正面評價如潮水般湧現。不少媽媽網民表示受到激勵，認為她的經驗分享非常實用和鼓舞人心。她在文中強調「身形上的改變每個做左媽媽既都會經歷到，當經歷完2次，可以肯定既係身形一定能夠恢復的，不過真係要d時間同心機」。