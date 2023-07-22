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31歲曾淑雅曬婚照宣佈喜訊！憑《三日兩夜》成功上位 曾爆自己多仔追

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上兩個星期先有TVB女神蔡嘉欣宣佈與富貴男友拉埋天窗，今日又有另一TVB女神宣佈封盤。今年31歲的曾淑雅憑著甜美的臉孔和傲人身材深受網民歡迎，曾淑雅今日（22日）就於IG幸福大曬婚照宣佈婚訊，網民都紛紛留言為女神送上祝福！

女神曾淑雅幸福曬婚照宣布封盤

自出道以來已經被封為「宅男女神」的曾淑雅，今日於IG上傳兩張幸福婚照宣佈婚訊，雖然婚照中未能看見新郎哥正面，但光從側面都睇得出夠曬型仔。不少網民都為曾淑雅送上祝福，為女神找到好歸屬而感到高興。

感恩遇上你❣️🤵🏻👰🏻‍♀️

#人生的新階段
#另一個身份。另一種人生
#幸福的來臨🧚‍♀️

曾淑雅 女神曾淑雅在IG幸福曬婚照宣布封盤。
女神曾淑雅在IG幸福曬婚照宣布封盤。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 網民都大讚新郎哥側面好型仔。
網民都大讚新郎哥側面好型仔。（圖片來源：[email protected]

曾於節目中自爆自己多仔追

入行超過十年嘅Jumbo曾淑雅，兜兜轉轉由網紅轉做電視。兩年前Jumbo 29歲生日時，成班《姊妹淘》姊妹送上禮物為Jumbo慶生，Jumbo接受訪問時話當時有好多追求者，有合適對象正在了解中，不過仲未係男友，個陣Jumbo笑得非常甜絲絲，唔知當時所指的追求者係唔係就係宜家嘅未婚夫呢。

曾淑雅 男主持問Jumbo有冇異性為佢慶生，佢甜絲絲話有合適對象發展中。
男主持當時問Jumbo有冇異性為佢慶生，佢甜絲絲話有合適對象發展中。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
曾淑雅 好姊妹有著落，蔡嘉欣拍晒手祝Jumbo蜜運成功。
好姊妹有著落，蔡嘉欣拍晒手祝Jumbo蜜運成功。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

憑《三日兩夜》一度上位 多年來演閒角居多

現年31歲的曾淑雅在2011年中國小姐（香港賽區）成為三料冠軍，捧走「最具人氣獎」及「最上鏡小姐」等獎項。身材高挑的曾淑雅曾經出過寫真，之後在2020年正式加盟TVB後一度憑主持《三日兩夜》成功上位，但之後拍攝過多套劇集如《香港愛情故事》、《陀槍師姐2021》、《法證先鋒V》等都以閒角為主。今年更獲選為「全球百大美女」之一，排名高至41位，打敗Emma Watson、Margot Robbie等荷里活明星！

曾淑雅 Jumbo 主持《3日2夜》遊檳城 長腿女神有後路 30歲唔紅就退出娛圈？
Jumbo憑《三日兩夜》一度上位。（圖片來源：TVB）
曾淑雅 不過拍劇都係以閒角為主。
不過拍劇都係以閒角為主。（圖片來源：《法證先鋒V》截圖）
全球百大美女 41. 曾淑雅Jumbo
Jumbo早前被選為百大美女之一。（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）

每次派福利Like數必過萬 水著Bra Top樣樣有

曾淑雅樣靚身材好，經常於社交平台大派福利。熱愛做運動的曾淑雅，經常於社交平台大曬運動照，水著、Bra Top瑜伽服樣樣齊，每次Like數都必定破萬，深受網民愛戴。

曾淑雅 Jumbo早前開班教Pilates，吸引多位男粉絲報名參加。
Jumbo早前開班教Pilates，吸引多位男粉絲報名參加。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 閒時鐘意去行山。
閒時鐘意去行山。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 經常派福利。
經常派福利。（圖片來源：[email protected]

TVB女神陸續上岸 蔡嘉欣嫁有米男友

TVB女神近年陸續上岸，早前港姐出身的蔡嘉欣在社交網站公開喜訊，並上載多張與Derek一同到法國巴黎影的婚紗照，照片中的她用甜蜜眼神望住Derek，更大方在鏡頭前咀對咀錫錫冧到爆炸：「過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！」

曾淑雅 蔡嘉欣 結婚 蔡嘉欣宣布即將做幸福人妻。
蔡嘉欣宣布即將做幸福人妻。（圖片來源：[email protected] c）
曾淑雅 蔡嘉欣 結婚 蔡嘉欣和未婚夫去年9月飛到法國巴黎影婚紗照。
蔡嘉欣和未婚夫去年9月飛到法國巴黎影婚紗照。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected][email protected] c、[email protected][email protected] Candler 截圖

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