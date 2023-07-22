31歲曾淑雅曬婚照宣佈喜訊！憑《三日兩夜》成功上位 曾爆自己多仔追

上兩個星期先有TVB女神蔡嘉欣宣佈與富貴男友拉埋天窗，今日又有另一TVB女神宣佈封盤。今年31歲的曾淑雅憑著甜美的臉孔和傲人身材深受網民歡迎，曾淑雅今日（22日）就於IG幸福大曬婚照宣佈婚訊，網民都紛紛留言為女神送上祝福！