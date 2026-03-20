混血肥仔否認家暴遭英國法律專頁狠批 列3大破綻反駁 獲芊蕙子轉發

「混血肥仔」曾達恩日前發布影片否認家暴指控，展示英國法庭判詞聲稱自己清白，豈料事件出現大反轉。有法律專頁深入分析其提供的法庭文件，逐一拆解其辯解內容，直指存在三大致命破綻，更狠批他試圖誤導公眾對家暴定義的理解。