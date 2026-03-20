混血肥仔否認家暴遭英國法律專頁狠批 列3大破綻反駁 獲芊蕙子轉發
曾達恩展示法庭文件自辯清白
曾達恩在最新影片中針對過去一年的家暴傳聞作出回應，他展示英國法庭判詞，解釋2025年的衝突僅屬雙方口角後的推撞，並非外界所指的「拳打腳踢」。他在片中強調自己所犯的罪行並非家暴，更聲稱法官在判詞中讚賞他「品格良好」，試圖為自己洗脫家暴罪名。曾達恩更特別提到因為自己在警署認罪，所以獲得法官的正面評價。
混血肥仔否認出軌 時間線再引關注 前員工揭3大真相 爆分居前已對丁丁示好
混血肥仔開腔澄清｜遭AI踢爆「語言偽術」 3大破綻暴露戰略性隱瞞真相
混血肥仔澄清片淪為公關災難 網民一面倒狠批「講大話」嘲諷：一陽指篤到瘀傷
混血肥仔首度澄清四大指控｜「交代一切」公開法官判詞 網民狠批語言藝術
法律專頁「英國時事法律資訊 UK Daily」強力反駁
然而，有法律Facebook專頁「英國時事法律資訊 UK Daily」隨即發文反駁曾達恩的說法，直指他對法律條文存在嚴重誤解。專頁作者表示「平時好少針對某一個KOL而作出評論，不過今日Facebook派左混血肥仔聲明嘅報導比我，睇完之後，忍唔住要指正一下佢講嘅野」。專頁詳細列出三大破綻，逐一拆解曾達恩的辯解內容，更批評他試圖誤導公眾。
專頁揭露三大致命破綻誤導公眾
法律專頁指出第一個破綻是曾達恩誤以為控罪不是「家暴」就等於沒有家暴。專頁解釋根據法庭文件，他的控罪是assault with beating，在英國普通法中即為battery，正確解釋是「蓄意或魯莽地對他人施加非法武力」。專頁強調在英國刑事條例中，其實並沒有單一罪名叫做domestic abuse，但只要被告與受害人是已婚夫婦等有個人聯繫，襲擊行為在定義上就絕對可以構成家庭暴力。
第二個破綻是曾達恩誤讀法庭文件，將「被告承認」當作「法官裁決」。專頁分析指出，文件中法官寫道「He accepted that…」，這裡的「He」是指被告，意思是被告承認造成傷痕，並非法官作出有利於被告的事實裁斷。
第三個破綻是關於「品格良好」的說法，專頁狠批這是「大錯特錯」，解釋這只是英國法庭標準的良好品格指引，沒有前科的人按定義就會被視為具有良好品格，並非法官的道德結論。
芊蕙子轉發專頁文章表示感謝
事件發酵後，曾達恩的妻子芊蕙子在IG轉發法律專頁的分析文章，並表示「多謝澄清 好好保護&愛自己 不論男女」。她更補充指「冇帶到咩好事俾大家～令大家提高對法律的認知 都算係一件好事吧」，間接回應了整件事的爭議。網民對此事反應激烈，有人批評曾達恩試圖扭曲事實，亦有人認為法律專頁的專業分析令人信服。