有個閨密叫祖藍︱李亞男壓軸出場 肉麻場面不絕 王祖藍出盡奶力公主抱老婆
王祖藍與李亞男默契滿分
《有個閨密叫祖藍》最後一集由李亞男做壓軸，華姐出身的李亞男平時予人感覺高貴大方，但當面對住老公王祖藍卻變成另一個人，鏡頭前的她不停扮惡，王祖藍不但唔驚，還經常乘機捉弄嬌妻，尤其當李亞男說話走音時，王祖藍笑到趴地，令李亞男多番忍笑扮嬲兼反白眼，場面爆趣。在進行玩命版閨密快問快答時，「藍男 CP」展現驚人默契，當被問到「第一次見面地方」、「第一次見面年份」、「第一次約會地點」、「第一次入戲院睇嘅戲」及「第一次接吻地點」時，二人均九秒九答出正確答案及細節，甜蜜滿瀉。
王祖藍傳授驚人絕技
李亞男還首度展現了不為人知的「驚人絕技」，就是聲演恐龍，閉起雙眼細聽會真的以為「恐龍降臨」。王祖藍事後解釋指相關絕技是由他親自教授，主要是平時用來氹兩個囡囡開心，足見母愛偉大，難怪王祖藍亦一再大讚李亞男是願意無條件付出的好媽媽。
李亞男自揭係「閨密任務」幕後黑手
王祖藍與李亞男應製作組「安排」，玩盡以往八集所有「閨密任務」，李亞男自揭是所有閨密任務幕後黑手，並大爆做 Big Boss 背後真正目的！玩任務期間「藍男」互爆對方黑材料，王祖藍指李亞男缺點是「太過華姐」：「佢喺屋企入面都好華姐㗎，佢唔會發嬲啦，你其實基本上見唔到佢唔笑㗎，佢唔明你講咩又好，佢嬲你又好，佢都係保持住華姐笑容。同埋佢永遠唔會太興奮，佢甚至乎喺屋企啱啱沖完涼，包住咗個頭，同我講嘢都會有華姐feel。」
王祖藍被爆惡行無數
李亞男則投訴王祖藍「惡意」放屁：「佢成日喺個被竇入面屙屁，佢明明可以講句唔好意思、然後出一出去㗎嘛……重點係我仲喺（被）入面，你要焗死自己，OK！It’s alright, but you know……」之後李亞男繼續狂數王祖藍「烏搲」事件簿，內容爆笑。
李亞男主動要求公主抱
已婚七年的「藍男」，雖然經常以孖公仔姿態接 Job 及出席大小活動，但在節目中還是按捺不住大耍花槍，今次竟然是李亞男較為進擊，二人玩 Truth or Dare 時，李亞男乘機向老公索吻，並撒嬌謂：「畀個機會我！（王：好耐冇咀過咩？）係哟，24 小時前（錫錫）喇！」不過當王祖藍真的準備獻吻，李亞男又忽然少女上身大叫「好尷尬」，幾經扭擰二人最終甜蜜咀嘴。之後李亞男又「秋後算帳」要求老公公主抱：「我搞咁多嘢就係為咗你要抱我咯！」由於李亞男太高大，即使王祖藍出盡吃奶之力，還是抱得相當不穩；此時李亞男再下一城要求老公抱著她跳舞，王祖藍聞言嚇至眼凸：「你真係決定咁做？我條腰要睇醫生架喇喎！」