有個閨密叫祖藍︱李亞男壓軸出場 肉麻場面不絕 王祖藍出盡奶力公主抱老婆

由王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，本周六（10 月 1 日）播出最後一集，嘉賓是終極 Big Boss李亞男。平時大方得體的李亞男，近得王祖藍多都被感染，表情動作多多兼不介意在鏡頭前展現粗魯及樣衰一面，又多番扮惡「凶」王祖藍；兩公婆公然耍花槍，又錫錫又公主抱，搞到王祖藍大叫條腰頂唔住。