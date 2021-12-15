有酒今晚吹｜郭奕芯認18歲落老蘭打躉 疑曾被落藥灌醉
郭奕芯與好姊妹Helen(譚海倫)孖住上ViuTV節目《有酒今晚吹》，摸住酒杯底大講飲酒經，26歲的郭奕芯自爆當年滿18歲即成為老蘭(蘭桂坊)常客，自覺可以合法飲酒好威威，曾經試過飲一杯就出事，懷疑被人落藥。
撰文：東方新地 圖片：《有酒今晚吹》影片截圖、[email protected]
郭奕芯 酒齡8年
郭奕芯與好姊妹Helen(譚海倫)上ViuTV節目《有酒今晚吹》，一開場郭奕芯已表示最驚自己酒後亂講嘢、追酒飲同講粗口，主持人強尼指二人酒量好ok，這集就飲日本清酒。被問及是否好細個就學人飲酒，郭奕芯表示：「啱啱夠秤(18歲)嘅時候，我係頭半年成日去蘭桂坊，以前未夠秤成日好想有日終於夠秤，可以去玩、去蒲喇！好想好似啲大人咁去蘭桂坊，嘩！好勁呀！試吓係咩感覺，所以18歲嗰排係玩得多嘅！覺得自己長大可以嘗試飲酒，酒量係可以鍛鍊嘅！」
郭奕芯 飲一杯就謝晒皮
郭奕芯自認飲酒時非常進取，一係唔飲，試過在慶功宴一飲就撻著，追住人玩遊戲飲酒，講到其中一次最深刻的醉酒經歷，Helen試過飲到覺得自己會死在床上，郭奕芯的經歷就相當驚險，她說：「記得18歲時有一次去蘭桂坊玩，點解覺得嗰次咁大鑊，因我平時酒量係飲一、兩杯都唔會醉，但嗰次只係飲咗一杯紅酒，忽然有人生未試過嘅麻木感，即係篤電話想發短訊，但篤極都篤唔到嗰個字，我知我開始醉喇！連打個字都要諗好耐，遲鈍咗好多好多，比我平日嘅醉係醉10倍。」
娟姐(練美娟)即問︰「係咪畀人落咗藥？」郭奕芯答︰「我都懷疑係，飲咗一杯就全身謝晒皮，差啲俾人強姦……」郭奕芯直言好彩被相識的男友人救走，她才避過一劫，之後夜蒲飲酒都提高驚覺。
被爆飲酒一定有仔陪
郭奕芯直指每次約Helen去飲酒消遣，她都經常找藉口推搪，Helen解釋自己不想在外飲酒亦不善交際，她較喜歡私人幽靜的環境，更大爆郭奕芯每次的酒局都有男士在場，所以她不想去。另外，郭奕芯亦大爆圈中有不少潛規則，有女星為上位參加K局陪飲酒，藉以換取演出機會，她說：「試過有內地導演話想一齊唱K，我發現有啲女仔好進取，亦有人提示只要飲多幾杯進取啲會有更多機會，我係絕對唔會咁做，呢個世界冇不勞而獲嘅事，再加上我覺得你喺邊度認識嗰個人，嗰個人就會覺得你係咩人，你咁隨便，人哋點解要畀啲咁專業嘅工作畀你呢！」