有酒今晚吹｜郭奕芯認18歲落老蘭打躉 疑曾被落藥灌醉

郭奕芯與好姊妹Helen(譚海倫)孖住上ViuTV節目《有酒今晚吹》，摸住酒杯底大講飲酒經，26歲的郭奕芯自爆當年滿18歲即成為老蘭(蘭桂坊)常客，自覺可以合法飲酒好威威，曾經試過飲一杯就出事，懷疑被人落藥。