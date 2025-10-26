朱千雪罕提港姐投票失靈風波 17字真言超謙虛 再展民選冠軍智慧！

37歲前港姐季軍朱千雪近日作客方健儀YouTube頻道節目《女人方言》，罕有回應當年參選港姐的爭議話題。這位被譽為「民選冠軍」的前港姐季軍，首次公開談及當年投票系統故障導致屈居季軍的心路歷程，更以17字真言展現超大方態度！