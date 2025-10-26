朱千雪罕提港姐投票失靈風波 17字真言超謙虛 再展民選冠軍智慧！
朱千雪加拿大返港參選港姐全為1誘因
朱千雪在訪談中透露，入行前她於加拿大大學畢業後返回香港從事Marketing工作約一年半，當時正計劃辭職並等候九月開學攻讀中大Master學位。正是在這個等待期，一位同事建議她參選港姐，但她起初因「怕醜」而拒絕。直至見到港姐宣傳片主打四十週年紀念，並以「入圍即有Business Class去英國外景拍攝」作為宣傳賣點，對於出身於普通家庭、視歐洲之旅為遙遠事情的朱千雪來說，這個旅遊機會極具吸引力，最終促使她鼓起勇氣參賽。
朱千雪坦言參選時「沒有人認識你」心態輕鬆
朱千雪坦承當時家人朋友全在加拿大，讓她感到「沒有人認識你」，允許自己抱著「試一下、玩一下」的心態參與。她表示在香港這塊陌生土地上反而放開了膽量，因此踏入演藝圈。她強調當時參選時她僅有大學學位，碩士和法律學位都是入行後才攻讀。這種輕鬆豁達的態度反而使她在鏡頭前的表現更自然、更得體，最終贏得了廣大觀眾緣。
朱千雪17字真言回應超謙虛
朱千雪參選的2013年港姐首次引入「民選」機制，雖然當晚因技術故障導致「民選」投票失敗，她最終名次屈居季軍，但被公認為「民選冠軍」。對於外界將此視為她痛失冠軍，朱千雪在訪問中罕有地作出回應，她坦言對於是否真的贏得冠軍，她內心抱持著一份「幸運」與「感激」，並謙虛地說：「如果真的民選投票成功，我是否真的會贏？」她認為很多事情都是大眾這樣認為，讓她對此心存感激。
朱千雪憶述決賽當晚直至後來出席活動，她都不覺得有任何「輸蝕」，因為進入三甲已是超額完成她最初想藉機去英國拍攝外景的目標，更直言對名次看得很鬆，將參賽視為一場「玩一個參與」的經歷。
網民大讚朱千雪心態正面「真正港姐風範」
朱千雪的坦誠回應引起網民熱烈討論，不少人大讚她的正面心態。網民留言表示：「真正的港姐風範，謙虛又有智慧」、「這種心態才是真正的冠軍」、「比起計較名次，她的人格魅力更吸引」。亦有網民回憶當年投票系統故障的情況：「當年真的好可惜，明明民選票數領先」、「技術故障改變了結果，但改變不了觀眾的心」。
當年24歲的朱千雪原是一名行政助理，她在首輪面試以全素顏，以及簡單的打扮來參加，但其甜美笑容、氣質已讓她在一眾參加者中脫穎而出，成為當屆大熱！雖然，比賽最終因伺服器出現問題而改賽制，令原本有機會奪冠的朱千雪只能得季軍，但不少網民指她是其中一位最有親和力的港姐，觀眾緣甚好。現時的朱千雪雖已轉投法律界，但她的魅力依然沒法擋！