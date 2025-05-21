36歲朱千雪續約TVB準備復出！親解2大原因獲老公支持
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現年36歲的前港姐季軍朱千雪一向深得網民喜愛，獲封為「千雪BB」，不過近年她結婚生仔，又轉投法律界，做埋大學講師，已幾乎絕迹幕前，直到日前她出席活動，忽然透露已同TVB續約，將會復出拍劇！
朱千雪親解與TVB合作關係
活動上朱千雪談到已同TVB續約，講到續約原因，她就大讚雙方一直合作愉快，經理人也與她合作了多年，十分了解她，她說：「其實公司一路都畀好多空間我 ，過往無論讀書或做法律工作，公司都唔多干擾我，有嘢做會問我得唔得閒，所以都算係自由，同好尊重我啲時間。」
仍有戲癮但需慎選劇本
第二個原因，就是她仍有戲癮，但需要時間來配合：「唔係話揀嘢做，只係如果要咁長時間投入一個劇，一定要角色、劇本好。」因為要兼顧湊B、大律師及大學講師的工作，必須慎選劇本，幸好朱千雪的老公都好支持她的工作。
忙湊仔二人世界變三人世界
朱千雪又講到自從兒子出生後，由二人世界變三人世界，夫妻獨處的時間變得珍貴又稀少，以前撐完枱腳會去睇電影，現在則情願回家湊仔，即使兩人外出用膳，仍然頻頻望cam睇B，更極速食完趕返屋企湊B。
母親節獲老公送花慶祝
朱千雪分享了她作為母親的第一個母親節經歷，因為奶奶在港，母親亦從加國回港，為了擁有屬於自己的母親節，他們一家三口提前一日便出去食飯慶祝，她說：「老公都有買花話辛苦你啦，當然佢係代個仔送，個感覺好良好，因為今年有得收花，都幾開心！」
撰文：東方新地圖片來源：IG@tracytschu資料或影片來源：原文刊於新假期