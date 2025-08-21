36歲朱千雪升呢人母遊越南 激罕Tube Dress洩產後真實身材 同囝囝互動母愛滿瀉

現年36歲的學霸港姐朱千雪（Tracy）自從誕下兒子後，一直專注家庭及大律師工作，生活相當低調。今日（21日）她罕有在社交平台大解放，分享一家三口到越南旅行的溫馨靚相，穿上Tube Dress的她產後身材完全曝光，在老公視角下更顯甜蜜，而圈中好友黃翠如的一句留言更成為網民焦點，究竟她說了甚麼？