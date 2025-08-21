36歲朱千雪升呢人母遊越南 激罕Tube Dress洩產後真實身材 同囝囝互動母愛滿瀉
現年36歲的學霸港姐朱千雪（Tracy）自從誕下兒子後，一直專注家庭及大律師工作，生活相當低調。今日（21日）她罕有在社交平台大解放，分享一家三口到越南旅行的溫馨靚相，穿上Tube Dress的她產後身材完全曝光，在老公視角下更顯甜蜜，而圈中好友黃翠如的一句留言更成為網民焦點，究竟她說了甚麼？
朱千雪越南大解放 老公視角曬弗爆身材
朱千雪在社交網上載多張旅行靚相，定位於越南。相中所見，已為人母的她狀態大勇，穿上一襲性感Tube Dress，在老公鏡頭下大擺甫士，產後身材恢復得相當好，完全不似生過BB，少女味十足。另一輯相片中，朱千雪換上泳衣與囝囝一同在泳池享受親子時光，更溫柔地親吻囝囝額頭，母愛滿瀉。而一張老公拖着囝囝小手的背影照，更是幸福滿瀉，簡單的畫面卻流露出滿滿的愛意，一家三口樂也融融，畫面勁溫馨。
朱千雪身兼三職 靚媽生活極充實
自2019年與青梅竹馬的醫生老公吳昆倫（Justin）結婚後，朱千雪於今年初宣布誕下兒子，正式升呢做媽媽。雖然淡出幕前，但她的生活卻比以前更忙碌。除了要照顧家庭，她本身亦是執業大律師，更在香港城市大學法律學院擔任講師，身兼三職堪稱「最強靚媽」。今次趁着空檔一家三口出遊，對她來說絕對是難得的充電時光，難怪每張相都流露出幸福笑容，享受難忘的家庭之旅。
黃翠如羨慕留言催生B 圈中好友紛紛讚好
朱千雪的幸福靚相一出，立即引來大批圈中好友及網民讚好。湯洛雯、蔣家旻等紛紛送上心心emoji，而好友黃翠如的留言則最為搶鏡，她寫道：「好羨慕呀😍😍我等緊」。此話一出即引來網民揣測，紛紛留言問翠如在「等」什麼，笑指她是否也在計劃生B之旅，或是羨慕朱千雪的幸福家庭生活。無論如何，可見朱千雪在圈中人緣甚佳，幸福滿瀉的模樣羨煞旁人。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期