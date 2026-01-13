71歲朱咪咪斷崖式暴瘦現「樹根頸」 兩年跌10幾磅網民驚呼認唔出

71歲資深藝人朱咪咪近日專程從新加坡回港為好友「黑妹」李麗霞慶生，豈料一現身即震驚全場！相中的朱咪咪身形出現「斷崖式暴瘦」，與以往圓潤可愛的形象判若兩人，頸部更因皮下脂肪流失而出現明顯「樹根頸」，憔悴模樣令大批網民擔憂不已，紛紛留言關心其健康狀況。這位昔日「開心果」究竟發生什麼事，令外貌出現如此巨大變化？