71歲朱咪咪斷崖式暴瘦現「樹根頸」 兩年跌10幾磅網民驚呼認唔出
71歲資深藝人朱咪咪近日專程從新加坡回港為好友「黑妹」李麗霞慶生，豈料一現身即震驚全場！相中的朱咪咪身形出現「斷崖式暴瘦」，與以往圓潤可愛的形象判若兩人，頸部更因皮下脂肪流失而出現明顯「樹根頸」，憔悴模樣令大批網民擔憂不已，紛紛留言關心其健康狀況。這位昔日「開心果」究竟發生什麼事，令外貌出現如此巨大變化？
朱咪咪暴瘦近照曝光頸現「樹根紋」
日前流出的合照顯示，朱咪咪身穿灰色長袖衫配黑色長褲，頭戴Cap帽低調現身好友生日派對。素顏出鏡的她難掩歲月痕跡，不但肌膚較為暗淡，面上更出現少許「老人斑」。最令人震驚的是，其身形較以往消瘦了不少，特別是頸部因皮下脂肪流失而出現明顯的「樹根頸」，皮膚鬆弛程度令人擔憂。整體感覺頗為憔悴，與過往那個笑容滿面的「開心果」形象形成強烈對比。
網民驚呼認唔出瘦到得返排骨
朱咪咪暴瘦的近況隨即引起網上熱議，不少網民對其健康狀況表示極度擔憂。有網民留言關心：「朱咪咪做咩事瘦咗咁多？」、「瘦到已經認唔出係朱咪咪」、「會唔會身體出事？」更有網民直言：「就嚟瘦到得返排骨啦」，擔心她的身體狀況。亦有細心網民指出：「以前瘦極條頸都唔會咁」，認為今次的變化實在太過明顯，希望她能好好保重身體。
朱咪咪親解兩年跌10幾磅真相
面對外界的健康揣測，朱咪咪早前曾主動解釋體重下降的原因。她透露是因為飲食習慣的改變，指現時自己注重養生，堅持「少食多餐」的飲食模式，而且每晚都會「戒澱粉質」只吃餸菜。這種健康飲食方式令她成功減磅，她坦言：「呢兩年我係瘦咗10幾磅」。不過朱咪咪亦強調，自己每年均有進行詳細身體檢查，報告顯示身體沒有出現任何異常，並非患病所致。
資深藝人淡出幕前享受弄孫之樂
現年71歲的朱咪咪，早年由酒廊歌手轉戰影視圈，憑搞笑形象和精湛演技成為不少香港人的集體回憶。近年她已淡出幕前，長居新加坡弄孫為樂，享受半退休生活。雖然甚少在港露面，但今次專程回港出席相識30年好姊妹的生日派對，足見她對友情的重視。朱咪咪希望一眾網民不用過分擔心她的健康狀況，強調自己只是透過健康飲食來保持身體狀態。
