43歲朱慧敏三年抱兩 宣佈誕子發文感言：讓我再次經歷奇蹟
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恭喜朱慧敏！43歲的前港姐朱慧敏在2021年與心臟專科醫生陳良貴結婚，並於前年迎來了女兒Shera。繼續添丁，朱慧敏於去年宣布再次懷孕的好消息。今天（25日），她在社交平台上宣布兒子平安誕生，並分享了抱著新生兒的溫馨照片。朱慧敏表示這三年來連續迎來兩個孩子，形容這是一個「好」的開始。
幸福家庭溫馨瞬間
在社交網站上，朱慧敏上傳了一張抱著兒子的照片，照片中的寶寶五官精緻，非常可愛。剛生完孩子的朱慧敏看起來仍然充滿活力，她緊緊地抱著寶寶，充滿了母愛。「懷胎十月，從期待你的誕生到今天終於把你抱在懷裏，一切如夢幻般。感謝上天讓我再次經歷奇蹟，感恩我的寶貝、我的小天使健康、平安如約而至，你乖巧、懂事、愛笑，就連醫生、護士們都稱贊你是天使寶寶。親愛的兒子，我愛你。願你一生順心，健康地、愉快地享受這趟人生旅程，感謝你選擇我當你的媽媽，再為人母，請多指教。」朱慧敏在照片的描述中寫道。
家庭慶祝活動
這次生產恰逢朱慧敏的丈夫陳醫生2月的生日，因此小兒子的出生成了雙重喜慶的日子。在醫院，朱慧敏準備了兩個小蛋糕來慶祝這個特別的時刻。陳醫生抱著女兒，而朱慧敏則抱著新生的兒子，一家四口展現出無比的幸福。
圖片來源：IG@queeniechu422資料或影片來源：原文刊於新假期