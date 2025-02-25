43歲朱慧敏三年抱兩 宣佈誕子發文感言：讓我再次經歷奇蹟

恭喜朱慧敏！43歲的前港姐朱慧敏在2021年與心臟專科醫生陳良貴結婚，並於前年迎來了女兒Shera。繼續添丁，朱慧敏於去年宣布再次懷孕的好消息。今天（25日），她在社交平台上宣布兒子平安誕生，並分享了抱著新生兒的溫馨照片。朱慧敏表示這三年來連續迎來兩個孩子，形容這是一個「好」的開始。