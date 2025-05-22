朱慧敏與囡囡Shera母女檔拍廣告 鏡頭前星味全開網民讚爆：可以入行！

朱慧敏自從2021年與心臟科專科醫生陳良貴結婚後，家庭生活非常幸福！她於前年迎來了女兒Shera，並在今年2月喜獲兒子Aten，一家四口其樂融融。朱慧敏的社交平台幾乎變成了展示兩個小寶貝成長的專頁，粉絲對此反應熱烈！