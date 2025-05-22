朱慧敏與囡囡Shera母女檔拍廣告 鏡頭前星味全開網民讚爆：可以入行！
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朱慧敏自從2021年與心臟科專科醫生陳良貴結婚後，家庭生活非常幸福！她於前年迎來了女兒Shera，並在今年2月喜獲兒子Aten，一家四口其樂融融。朱慧敏的社交平台幾乎變成了展示兩個小寶貝成長的專頁，粉絲對此反應熱烈！
朱慧敏愛女展現超強鏡頭感
最近，朱慧敏帶著1歲半的女兒Shera一同參與廣告拍攝。在公園的拍攝現場，小Shera表現出色，與媽媽一起自如地面對鏡頭。儘管年紀輕輕，Shera已展現出不俗的表演天賦，讓不少網民紛紛留言讚賞，遺傳媽媽明星氣質，仲話小Shera長大後可以入行！
姐弟互動超可愛 精靈活潑相親相愛
朱慧敏近日在社交平台晒出囡囡Shera與細仔的互動短片，畫面溫馨逗趣。片中Shera對弟弟充滿好奇，不停輕碰他的眼、耳、口、鼻，模樣天真可愛，令人忍俊不禁，展現姐弟間的純真情誼。
朱慧敏為短片配文：「相親相愛、手拖手。Nose Eye Ear Mouth 頭，乞嗤 ～ 哈哈。」幽默又溫馨的留言為影片增添趣味，網友紛紛留言大讚姐弟倆「萌爆」「好有愛」，盛讚朱慧敏的親子日常充滿幸福感。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期